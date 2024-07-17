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Аварийный дом в Тюмени расселят после вмешательства прокуратуры

Аварийный дом в Тюмени расселят после вмешательства прокуратуры

17 июля 2024, 08:19
Фото: 1MI
Администрация города установила, что дом должен быть расселен до 2030 года. По мнению проживающей там женщины, воспитывающей ребенка-инвалида, мэрия нарушила права жильцов.

Дом №32 на Большой Заречной в Тюмени расселят раньше срока. Прокуратура провела проверку и выяснила, что при установлении сроков расселения администрация города нарушила права жильцов.

В этом доме проживает женщина, воспитывающая ребенка инвалида. По ее словам, дом был признан аварийным в 2019 году, но крайним сроком расселения установлено 1 января 2030 года. Учитывая состояние здания, прокуратура признала данный срок неразумным.

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Прокурор обратился в суд, чтобы признать решение администрации незаконным. По решению суда мэрия будет вынуждена пересмотреть сроки расселения.

В аналогичной ситуации также оказались жильцы «аварийки» на Индустриальной. Расселение назначили на 2031 год, но после прокурорской проверки сроки будут пересмотрены.

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Ранее «Наш город» писал, что матери погибшего на СВО тюменца отказали в получении выплат. Женщине пришлось судиться с супругой сына.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Администрация#Тюменская область#Прокуратура#Жалобы#Новости тюмени#Аварийное жилье#Проверки#Расселение
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