Аварийный дом в Тюмени расселят после вмешательства прокуратуры

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Дом №32 на Большой Заречной в Тюмени расселят раньше срока. Прокуратура провела проверку и выяснила, что при установлении сроков расселения администрация города нарушила права жильцов.
В этом доме проживает женщина, воспитывающая ребенка инвалида. По ее словам, дом был признан аварийным в 2019 году, но крайним сроком расселения установлено 1 января 2030 года. Учитывая состояние здания, прокуратура признала данный срок неразумным.
Прокурор обратился в суд, чтобы признать решение администрации незаконным. По решению суда мэрия будет вынуждена пересмотреть сроки расселения.
В аналогичной ситуации также оказались жильцы «аварийки» на Индустриальной. Расселение назначили на 2031 год, но после прокурорской проверки сроки будут пересмотрены.
Ранее «Наш город» писал, что матери погибшего на СВО тюменца отказали в получении выплат. Женщине пришлось судиться с супругой сына.