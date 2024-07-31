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Власти Тюмени сэкономят 6 миллионов рублей на проекте школы на месте «Космоса»

Власти сэкономят миллионы рублей на проекте здания школы на месте «Космоса»

31 июля 2024, 03:36
Фото: 2 ГИС

Власти Тюмени сэкономят 6 миллионов рублей на проекте школы на месте «Космоса»

Тюменские власти определились с выбором подрядной организации, которая займется подготовкой выполнением проектных и изыскательских работ по строительству школы в районе пересечении улиц Рижская — Республики.

Имя подрядчика не раскрывается, но известно, что участие в закупке принимали две компании. Победитель аукциона снизил начальную стоимость лота с 59,9 миллиона до 53,9 миллиона рублей.

Согласно документам, опубликованным на портале Госзакупки, подрядная организация в срок до декабря 2025 года должна разработать подготовить проектную документацию по строительству общеобразовательной школы с блоком культурно-досугового центра для дополнительного образования детей. Общая площадь 5-этажного здания составит 17,3 тысячи квадратных метров.

Работы по строительству объекта планируют завершить в срок до 2028 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в районе пешеходной улицы Дзержинского реконструируют пять зданий, в том числе здание магазина «Океан». Там откроют креативный технопарк для представителей IT-сферы и дизайнеров.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Школы#Новости тюмени#Аукцион#Госзакупки#Тендеры
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