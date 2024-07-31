Власти сэкономят миллионы рублей на проекте здания школы на месте «Космоса»

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
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Имя подрядчика не раскрывается, но известно, что участие в закупке принимали две компании. Победитель аукциона снизил начальную стоимость лота с 59,9 миллиона до 53,9 миллиона рублей.
Согласно документам, опубликованным на портале Госзакупки, подрядная организация в срок до декабря 2025 года должна разработать подготовить проектную документацию по строительству общеобразовательной школы с блоком культурно-досугового центра для дополнительного образования детей. Общая площадь 5-этажного здания составит 17,3 тысячи квадратных метров.
Работы по строительству объекта планируют завершить в срок до 2028 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в районе пешеходной улицы Дзержинского реконструируют пять зданий, в том числе здание магазина «Океан». Там откроют креативный технопарк для представителей IT-сферы и дизайнеров.