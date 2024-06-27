Регион вымирает? В Тюменской области стали чаще разводиться и не рожать детей

По данным регионального ЗАГСа в Тюменской области в прошлом году на свет появились 17 670 детей, тогда как в 2022 году новорожденных было 18 038, а в 2021 — 18 713. Если заглянуть в 2019 год, то тогда в области родилась 19 731 детей. В этом году уже намечается тенденция на снижение рождаемости — за период с января по февраль 2024 года в Тюменской области зарегистрировали 2 628 новорожденных, что на 4% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем численность населения за 5 лет выросла, а не снизилась.