Регион вымирает? В Тюменской области стали чаще разводиться и не рожать детей

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
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Updated Сегодня, 09:00
По данным регионального ЗАГСа в Тюменской области в прошлом году на свет появились 17 670 детей, тогда как в 2022 году новорожденных было 18 038, а в 2021 — 18 713. Если заглянуть в 2019 год, то тогда в области родилась 19 731 детей. В этом году уже намечается тенденция на снижение рождаемости — за период с января по февраль 2024 года в Тюменской области зарегистрировали 2 628 новорожденных, что на 4% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем численность населения за 5 лет выросла, а не снизилась.
Хотя данные смертности в Тюмени тоже не радуют. В некоторые периоды смертность превышает рождаемость. Так, в 2020 году количество умерших превысило число новорожденных на три тысячи, однако стоит отметить, что это явление связано с распространением коронавирусной инфекции и ее последствиями. В этом году за первые 2 месяца умерли 3 117 человек, что на 10,9% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период. При том средняя продолжительность жизни в Тюменской области составляет около 73 лет, что считается достаточно высоким показателем.
Также тюменцы не спешат заключать браки, зато активно разводятся. Только в этом году официально зарегистрировали отношения 2 655 пар, а 3 409 пар развелись. В итоге, на 100 заключенных браков приходится 128 разводов.
Специалисты выдвигают разные теории, которые могут объяснить изменение статистики в худшую сторону, так председатель комитета ЗАГС администрации Тюмени Ирина Казакевич отметила, что спад рождаемости обусловлен малочисленностью граждан, рожденных после распада СССР, а также малочисленными браками, что также связано с малочисленностью детей кризисных 90-х.
Но почему тогда люди стали чаще разводиться? Семейный психолог Варвара Кравченко считает, что во многом на рост численности разводов повлияло возникшее отсутствие общественного осуждения и развитие самодостаточности среди мужчин и женщин.
«Если в те же 90-е у нас слово „разведенка“ было крайне обидным клеймом, то сейчас такой взгляд на разрыв отношений ушел в прошлое. А с появлением акцента на саморазвитие и карьеризм, люди стали более критично относится друг к другу. К тому же сама ценность брака в обществе упала на фоне упора на индивидуализм», — поделилась мнением с «Нашим городом» Кравченко.
Также среди причин распада семей женщина выделяет развитие мужского инфантилизма и все чаще встречающийся упор женщин не на семью, а на карьеру. На фоне развития таких тенденций и решение о пополнении в семье принимается все позже. Если до 2003 года детей рожали в 18–25 лет, то сейчас все чаще в 26 — 33 года.
«Вопрос деторождения и откладывание появления первенца связано, в первую очередь, в неуверенности в завтрашнем дне. По практике могу сказать, что многие женщины очень хотят стать мамами, но боятся, что экономическая и политическая обстановка будут неблагоприятными для этого. Но также женщины все чаще выбирают путь „чайлдфри“, отказываясь от рождения детей вовсе и отдавая приоритет личностному развитию», — говорит эксперт.
По оценке специалистов тенденция на снижение рождаемости и числа заключенных браков будет сохраняться в течение нескольких лет. Даже в генеральном плане развития Тюмени указан тот же прогноз на снижение числа новорожденных и соответствующего коэффициента. Городские власти, анализируя перспективы города к 2026 году указали, что базовом варианте ожидается снижение общего коэффициента рождаемости с 11,8 в 2024 году до 11,1 в 2026 году.
Власти на разных уровнях предлагали решение проблемы по повышению рождаемости. Предлагали уже штрафовать те, кто отказывается становиться мамой и, наоборот, денежно вознаграждать молодых женщин, которые смогли забеременеть до 25 лет. Однако общественность такие предложение принимает неохотно, да и власти не дают пока зеленый свет ни одному из подобных предложений.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии Сергей Рыбальченко отмечал, что проблема во многом кроется в том, что фокус власти сместился на пособия и выплаты, в то время как льготы, помощь в обеспечении жильем и другие подобные виды поддержки упускаются из виду. С этим согласна и тюменский социолог Наталья Девлешова. Она отмечает, что уверенность в будущем и стабильность существенно сказались бы на повышении рождаемости в регионе.
«Людям не хватает уверенности. сейчас политическая обстановка накалена, экономику штормит и люди сконцентрированы н атом, чтобы хоть себя как-то обеспечить. А ребенок — это большая финансовая нагрузка и 150 тысяч рублей выплат от региона ее снижают не так существенно», — говорит эксперт.
К тому же важно работать с рождаемостью начиная с института брака и показывая его значимость населению. Установлено, что с числом бракосочетаний растет и рождаемость. А главным условиям формирование семьи является комфортная и стабильная региональная и федеральная обстановка.