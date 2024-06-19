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Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Двухлетняя девочка утонула в баке на границе Тюменской области

«Мать отвлеклась»: 2-летняя девочка утонула в баке на границе Тюменской области

19 июня 2024, 09:35
Фото: Изображение Midjourney

Двухлетняя девочка утонула в баке на границе Тюменской области

В Слобо-Туринском районе на границе с Тюменской области погибла двухлетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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Дети

Как стало известно из материалов дела, происшествие произошло на дачном участке. Мама малышки была занята хозяйственными делами. Через какое-то время, она заметила отсутствие девочки и начала ее искать.

«Мать обнаружила дочь без признаков жизни в металлическом баке с водой, находившемся на участке. Прибывшая бригада скорой помощи зафиксировала смерть малолетней», — сказано в сообщении надзорного ведомства.

Семья не стояла на каких-либо профилактических учетах. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Проводится доследстенная проверка.

Ранее «Наш город» сообщал, что на границе Свердловской и Тюменской областей потерялись двое подростков. Их несколько суток искали в лесу и нашли живыми. Детей уже выписали из больницы.

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