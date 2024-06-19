«Мать отвлеклась»: 2-летняя девочка утонула в баке на границе Тюменской области

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Как стало известно из материалов дела, происшествие произошло на дачном участке. Мама малышки была занята хозяйственными делами. Через какое-то время, она заметила отсутствие девочки и начала ее искать.
«Мать обнаружила дочь без признаков жизни в металлическом баке с водой, находившемся на участке. Прибывшая бригада скорой помощи зафиксировала смерть малолетней», — сказано в сообщении надзорного ведомства.
Семья не стояла на каких-либо профилактических учетах. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Проводится доследстенная проверка.
Ранее «Наш город» сообщал, что на границе Свердловской и Тюменской областей потерялись двое подростков. Их несколько суток искали в лесу и нашли живыми. Детей уже выписали из больницы.