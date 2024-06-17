Стали известны подробности суицида 14-летней тюменки

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Как пишет 72.ру, причиной смерти юной тюменки стал суицид. По информации издания, тело девочки нашла мать.
«В прошлом году девочка прошла тест у психолога в школе, он показал высокий уровень тревожности и импульсивности», — пишет издания.
Тогда школьница, якобы, заверила родителей, что результаты исследования ошибочные. Сама она оценивала свое состояние, как удовлетворительное.
Возможно, у погибшей была затяжная депрессия. Такое заболевание, по словам специалистов, незаметно для окружающих.
Ранее «Наш город» писал, что тело девочки-подростка обнаружили в одной из квартир многоэтажного дома по улице Маршала Захарова.