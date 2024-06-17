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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Стали известны подробности суицида 14-летней тюменки

Стали известны подробности суицида 14-летней тюменки

17 июня 2024, 13:23
Фото: pinterest.com
Психологи советовали родителям погибшей 14-летней школьницы обратиться с дочерью к специалистам. Об этом сообщают инсайдеры.
Сюжет
Дети

Как пишет 72.ру, причиной смерти юной тюменки стал суицид. По информации издания, тело девочки нашла мать.

«В прошлом году девочка прошла тест у психолога в школе, он показал высокий уровень тревожности и импульсивности», — пишет издания.

Тогда школьница, якобы, заверила родителей, что результаты исследования ошибочные. Сама она оценивала свое состояние, как удовлетворительное.

Возможно, у погибшей была затяжная депрессия. Такое заболевание, по словам специалистов, незаметно для окружающих.

Ранее «Наш город» писал, что тело девочки-подростка обнаружили в одной из квартир многоэтажного дома по улице Маршала Захарова.

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