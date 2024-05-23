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Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

В тюменской школе провели репетицию «шутинга»

«Дети строили баррикады»: в тюменской школе провели репетицию «шутинга»

23 мая 2024, 13:37
Фото: 1MI

В тюменской школе провели репетицию «шутинга»

В средних образовательных учреждениях Тюмени провели учения на случай стрельбы в школах. Сотрудники администрации учебных заведений вместе с детьми отработали действия при опасной ситуации.
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Дети

Чугунаевская школа, которая находится в Нижнетавдинском районе, уже поделилась кадрами мероприятия. На них видно, как школьники прячутся в укрытия и строят баррикады.

«Ученикам не сообщили о планах проведения такой тренировки, чтобы ситуация была максимально реалистичная и все смогли понять, как вести себя при стрессовой ситуации. Мы отработали сценарий, как в школу заходит два стрелка с оружием, а ученики строят баррикады, а затем безопасно покидают помещение», - цитирует Neft сотрудницу школы Татьяну Яковлеву.
Фото: Чугунаевская СОШ

Отметим, что раньше в школах проводили учения только на случай пожара. С 2023 года министерство разработало меры для профилактики скулшутинга, которые школы теперь должны будут ежегодно отрабатывать.

Ранее «Наш город» сообщал, что в пришкольных лагерях Тюмени детям не хватает мест.

#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Дети#Тюменская область#Школа#Новости тюмени#Безопасность#Детство
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