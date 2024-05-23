«Дети строили баррикады»: в тюменской школе провели репетицию «шутинга»

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Чугунаевская школа, которая находится в Нижнетавдинском районе, уже поделилась кадрами мероприятия. На них видно, как школьники прячутся в укрытия и строят баррикады.
«Ученикам не сообщили о планах проведения такой тренировки, чтобы ситуация была максимально реалистичная и все смогли понять, как вести себя при стрессовой ситуации. Мы отработали сценарий, как в школу заходит два стрелка с оружием, а ученики строят баррикады, а затем безопасно покидают помещение», - цитирует Neft сотрудницу школы Татьяну Яковлеву.
Отметим, что раньше в школах проводили учения только на случай пожара. С 2023 года министерство разработало меры для профилактики скулшутинга, которые школы теперь должны будут ежегодно отрабатывать.
Ранее «Наш город» сообщал, что в пришкольных лагерях Тюмени детям не хватает мест.