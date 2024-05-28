«Заработать не вышло»: тюменских школьников задержали полицейские за опасный бизнес

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Известно, что подростков 12-ти, 13-ти и 14-ти лет задержали на пересечении улиц Пермякова и 50 Лет Октября. Детей предали инспекторам по делам несовершеннолетних.
Кроме того, в полицейский участок вызвали родителей задержанных школьников. На них составили протоколы о ненадлежащем исполнении обязанностей.
В ГИБДД напомнили, что несмотря на то, что подобный вид заработка является популярным у подростков, он запрещен и опасен для жизни. В этом году на проезжей части уже пострадал юный мойщик фар.
Ранее «Наш город» сообщал, что подростки в Тюмени жестоко избили сверстника самокатом.