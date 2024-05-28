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Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Тюменские полицейские задержали подростков за мытье фар

«Заработать не вышло»: тюменских школьников задержали полицейские за опасный бизнес

28 мая 2024, 11:06
Фото: 1MI

Тюменские полицейские задержали подростков за мытье фар

Госавтоинспекторы Тюменской области задержали школьников, которые мыли фары автомобилистам на проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сюжет
Дети

Известно, что подростков 12-ти, 13-ти и 14-ти лет задержали на пересечении улиц Пермякова и 50 Лет Октября. Детей предали инспекторам по делам несовершеннолетних.

Кроме того, в полицейский участок вызвали родителей задержанных школьников. На них составили протоколы о ненадлежащем исполнении обязанностей.

Фото: ГИБДД по Тюменской области

В ГИБДД напомнили, что несмотря на то, что подобный вид заработка является популярным у подростков, он запрещен и опасен для жизни. В этом году на проезжей части уже пострадал юный мойщик фар.

Ранее «Наш город» сообщал, что подростки в Тюмени жестоко избили сверстника самокатом.

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#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Дети#Тюменская область#ГИБДД#Новости тюмени#Детство
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