Тобольские врачи спасли девочку после укуса гадюки

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Девочку бортом санавиации доставили в отделение реанимации. К тому времени она посинела, а нога сильно опухла.
«По прилете девочку экстренно госпитализировали в отделение реанимации. Благодаря оперативным и слаженным действиям службы санавиации и реаниматологов Областной больницы №3, восстановление пациентки прошло без осложнений», — рассказали в департаменте.
Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. Специалисты напомнили, что в случае встречи со змеей необходимо сохранять спокойствие и не паниковать.
Ранее «Наш город» сообщал, что В Тюменской области от укусов клещей пострадали более восьми тысяч человек. От общего числа обратившихся в медучреждения с укусами клещей 1.5 тысячи — дети. Кроме того, зарегистрированы случаи заболевания клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом.