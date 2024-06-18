Тобольские врачи спасли девочку после укуса гадюки

Ранее «Наш город» сообщал, что В Тюменской области от укусов клещей пострадали более восьми тысяч человек. От общего числа обратившихся в медучреждения с укусами клещей 1.5 тысячи — дети. Кроме того, зарегистрированы случаи заболевания клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом.