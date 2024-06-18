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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Тобольские врачи спасли девочку после укуса гадюки

Тобольские врачи спасли девочку после укуса гадюки

18 июня 2024, 13:09
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
Врачи отделения центра медицины катастроф областной больницы №3 Тобольска спасли девочку — представительницу малочисленных народов Севера после укуса гадюки. Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.
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Дети

Девочку бортом санавиации доставили в отделение реанимации. К тому времени она посинела, а нога сильно опухла.

«По прилете девочку экстренно госпитализировали в отделение реанимации. Благодаря оперативным и слаженным действиям службы санавиации и реаниматологов Областной больницы №3, восстановление пациентки прошло без осложнений», — рассказали в департаменте.

Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. Специалисты напомнили, что в случае встречи со змеей необходимо сохранять спокойствие и не паниковать.

Ранее «Наш город» сообщал, что В Тюменской области от укусов клещей пострадали более восьми тысяч человек. От общего числа обратившихся в медучреждения с укусами клещей 1.5 тысячи — дети. Кроме того, зарегистрированы случаи заболевания клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом.

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