Жертвами клещей стали уже более 8 тысяч тюменцев

8136 человек обратились с укусами клещей в больницы Тюменской области, из них 1539 — дети до 14 лет. Наибольшее количество укусов зарегистрировано в Тюмени и районе, Тобольске и районе, Ишиме и Заводоуковском округе, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.