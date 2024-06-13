Жертвами клещей стали уже более 8 тысяч тюменцев

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
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Updated Сегодня, 03:24
8136 человек обратились с укусами клещей в больницы Тюменской области, из них 1539 — дети до 14 лет. Наибольшее количество укусов зарегистрировано в Тюмени и районе, Тобольске и районе, Ишиме и Заводоуковском округе, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Зафиксировано 17 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 11 — клещевым боррелиозом. От энцефалита вакцинировано 111 972 человека.
Ранее «Наш город» рассказал, у кого в Тюменской области чаще всего выявляют ВИЧ. Чаще всего вирус передается половым путем.