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Updated Сегодня, 03:24

В Тюменской области от укусов клещей пострадали более 8 тысяч человек

Жертвами клещей стали уже более 8 тысяч тюменцев

13 июня 2024, 03:22
Фото: 1MI

В Тюменской области от укусов клещей пострадали более 8 тысяч человек

От общего числа обратившихся в медучреждения с укусами клещей 1.5 тысячи — дети. Кроме того, зарегистрированы случаи заболевания клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом.

8136 человек обратились с укусами клещей в больницы Тюменской области, из них 1539 — дети до 14 лет. Наибольшее количество укусов зарегистрировано в Тюмени и районе, Тобольске и районе, Ишиме и Заводоуковском округе, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Зафиксировано 17 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 11 — клещевым боррелиозом. От энцефалита вакцинировано 111 972 человека.

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Ранее «Наш город» рассказал, у кого в Тюменской области чаще всего выявляют ВИЧ. Чаще всего вирус передается половым путем.

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#Любовь Селезнева#Общество#Болезни#Тюменская область#Новости тюмени#Больницы#Клещи#Клещевой энцефалит
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