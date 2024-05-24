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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

В тюмени внезапно выпал снег, а из больницы со скандалом уволились врачи

В тюмени внезапно выпал снег, а из больницы со скандалом уволились врачи

24 мая 2024, 14:06
Фото: Изображение Midjourney
Дайджест событий в Тюменской области за 24 мая
Сюжет
Итоги

Вода пребывает медленнее

Паводковая ситуация в Тюменской области остается сложной. Несмотря на это, есть и позитивные новости — темп роста уровня воды в реках региона стал сокращаться.

Так, В Вагае уровень поднялся на 7 сантиметров — до отметки 812 сантиметров выше нуля поста. В Иртыше в районе Тобольска вода прибыла на 7 сантиметров — до отметки 731 сантиметр, в районе Увата на 6 сантиметров — до 11,06 метра, в районе села Демьянское на 5 сантиметров — до отметки 909 сантиметров выше нуля поста.

Власти продолжают проводить противопадковые мероприятия. Сотрудники МЧС меняют первую смену специалистов на бойцов с новыми силами.

Паводок-2024: рост уровня воды в тюменских реках не останавливается
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Сибиряков удивил снег

Жителей Тюменской области сложно удивить снегом, но в конце мая, даже сибиряки таких осадков не ожидают.

Тюменцы в социальных сетях сегодня делились фотографиями снежинок на уже зеленой листве. Отметим, что уже в субботу, 26 мая синоптики не прогнозируют осадков. Будет солнечная погода, воздух прогреется до +16 градусов.

За неделю до лета в Тюмени выпадет снег
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Аквапарк расширяется

Тюменский аквапарк «ЛетоЛето» официально поменял наименование своего юридического лица. Теперь объект не аквапарк, а термальный комплекс.

По мнению экспертов, это даст владельцам больше возможностей в области расширения бизнеса. Кроме того, смена самого названия может привлечь поток клиентов при условии удачного выбора.

Уже не аквапарк: из-за расширения бизнеса «ЛетоЛето» сменило название
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Снова врачебный скандал

Не успела стихнуть история с массовым увольнением медицинского персонала областной больницы в Нижней Тавде, как зазвучала новая.

По информации инсайдеров, знакомых с ситуацией, врачи областной больницы №1 массово написали заявления на увольнение. Причиной этому послужило недовольство сотрудников оплатой труда. В департаменте здравоохранения региона уже успели опровергнуть эту информацию, заявив, что штатное расписание в ОКБ №1 большое, и там «каждый день кто-то увольняется».

Опять скандал: из тюменской больницы массово уволился медперсонал
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Мотосезон открыт

Сегодня байкеры из сообщества «Ночные волки» открыли мотосезон в Тюменской области.

Они собрались у АЗС на объездной в областной столице и отправились в Тобольск. Там состоялась выставка техники и концерт группы «Чайф».

По официальным данным, на 2024 год в Тюменской области насчитывается более 74 тысяч мотоциклов, прицепов и полуприцепов.

Наперегонки с ветром: тюменские байкеры открывают мотосезон
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Паводок-2024: рост уровня воды в тюменских реках не останавливается
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