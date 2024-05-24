В тюмени внезапно выпал снег, а из больницы со скандалом уволились врачи

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Паводковая ситуация в Тюменской области остается сложной. Несмотря на это, есть и позитивные новости — темп роста уровня воды в реках региона стал сокращаться.
Так, В Вагае уровень поднялся на 7 сантиметров — до отметки 812 сантиметров выше нуля поста. В Иртыше в районе Тобольска вода прибыла на 7 сантиметров — до отметки 731 сантиметр, в районе Увата на 6 сантиметров — до 11,06 метра, в районе села Демьянское на 5 сантиметров — до отметки 909 сантиметров выше нуля поста.
Власти продолжают проводить противопадковые мероприятия. Сотрудники МЧС меняют первую смену специалистов на бойцов с новыми силами.
Жителей Тюменской области сложно удивить снегом, но в конце мая, даже сибиряки таких осадков не ожидают.
Тюменцы в социальных сетях сегодня делились фотографиями снежинок на уже зеленой листве. Отметим, что уже в субботу, 26 мая синоптики не прогнозируют осадков. Будет солнечная погода, воздух прогреется до +16 градусов.
Тюменский аквапарк «ЛетоЛето» официально поменял наименование своего юридического лица. Теперь объект не аквапарк, а термальный комплекс.
По мнению экспертов, это даст владельцам больше возможностей в области расширения бизнеса. Кроме того, смена самого названия может привлечь поток клиентов при условии удачного выбора.
Не успела стихнуть история с массовым увольнением медицинского персонала областной больницы в Нижней Тавде, как зазвучала новая.
По информации инсайдеров, знакомых с ситуацией, врачи областной больницы №1 массово написали заявления на увольнение. Причиной этому послужило недовольство сотрудников оплатой труда. В департаменте здравоохранения региона уже успели опровергнуть эту информацию, заявив, что штатное расписание в ОКБ №1 большое, и там «каждый день кто-то увольняется».
Сегодня байкеры из сообщества «Ночные волки» открыли мотосезон в Тюменской области.
Они собрались у АЗС на объездной в областной столице и отправились в Тобольск. Там состоялась выставка техники и концерт группы «Чайф».
По официальным данным, на 2024 год в Тюменской области насчитывается более 74 тысяч мотоциклов, прицепов и полуприцепов.