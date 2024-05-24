В тюмени внезапно выпал снег, а из больницы со скандалом уволились врачи

Так, В Вагае уровень поднялся на 7 сантиметров — до отметки 812 сантиметров выше нуля поста. В Иртыше в районе Тобольска вода прибыла на 7 сантиметров — до отметки 731 сантиметр, в районе Увата на 6 сантиметров — до 11,06 метра, в районе села Демьянское на 5 сантиметров — до отметки 909 сантиметров выше нуля поста.