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Змеи

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Тобольские врачи спасли девочку после укуса гадюки
Врачи отделения центра медицины катастроф областной больницы №3 Тобольска спасли девочку — представительницу малочисленных народов Севера после укуса гадюки. Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.
18 июня, 13:09
2023
Тюменцев напугало нашествие змей на Ялуторовском и Велижанском тракте
25 июля 2023, 14:00
В Тюмени нашествие ядовитых змей. Специалисты рассказали, как спастись от укуса
19 июня 2023, 03:36
В тюменской деревне 4-летнего мальчика укусила змея
В деревне под Тюменью 4-летнего ребенка укусила змея. ЧП произошло 13 июня в Нижнетавдинском районе.
17 июня 2023, 05:54
На дороге возле ТЦ «Ашан» в Тюмени нашли раздавленную змею. Фото
В областной столице 6 июня возле ТЦ «Ашан» горожане обнаружили раздавленную змею. Скорее всего, её переехала машина.
6 июня 2023, 12:15
В Тюменской области в лесах проснулись змеи. Фото
В тюменских лесах проснулись после зимней спячки змеи. Гадюку, ползущую по еще не растаявшему снегу, заметил один из жителей Тобольска.
3 апреля 2023, 07:14

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