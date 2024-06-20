Одна спасала другую: подробности гибели девочек-подростков в тюменской реке

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Updated Сегодня, 05:49
В тот день стояла аномально жаркая погода, поэтому подростки и поехали отдыхать на реку вместе со своими друзьями. Жители Салаирки отмечают, что в данном месте из местных никто не купается — вода там очень холодная, кроме того, сильные течения.
На Туре здесь обычно рыбаки ловят рыба, фермеры пасут здесь скот. Также на берегу у воды частенько проводят досуг туристы — место живописное. Ранее здесь был организован причал, поэтому частично берег в бетонных плитах.
«Сюда приходят ноги помочить. Тут несколько метров мелко, максимум по пояс, а потом глубокий обрыв. Там водовороты, вода холодная и течение сильное», — отмечают жители Салаирки.
Знакомые погибших подростков вспоминают, что в тот роковой день 14-летняя Фатима как раз и попала в тот самый обрыв — оступилась, провалилась на глубину и начала тонуть. Нина бросилась спасать подругу, но, вероятнее всего, попала в водоворот. Обе девочки погибли.
«Они вообще никаких звуков не издавали, просто вдруг начали тонуть. Когда мальчик, с которым девочки приехали купаться, увидел это, то бросился в воду, но его тоже чуть не затянуло. Друг успел вытащить Сашу из воды, а девочек течением унесло», — рассказывает 72.RU местная жительница.
В шоковом состоянии мальчики убежали. И только поздно вечером рассказали родителям о произошедшей трагедии. Спасателям про девочек рассказали туристы — они увидели на берегу детскую обувь и телефон.
Фатиму похоронили в понедельник, 17 июня, в родном Нижнетавдинском районе. Нину — 18 июня на мусульманском кладбище в Нариманова. Отец Нины мусульманин, он родом из Боснии и Герцеговины.
Отметим, с 11 по 20 июня в водоемах Тюменской области утонули восемь человек. Первая трагедия произошла в Ишиме на реке Исток 11 июня — утонул мужчина. 12 июня в Тюмени погибли два человека на озерах Круглое и Нижнее Кривое. 14 июня трагедия случилась в Салаирке на реке Тура. 15 июня в Тюмени на реке Тура утонул молодой человек. 18 июня на воде погибли еще двое жителей региона.
По данным управления Роспотребнадзора, в Тюменской области безопасными для купания признаны только шесть водоемов. В остальных реках и озерах купаться запрещено.