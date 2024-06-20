Одна спасала другую: подробности гибели девочек-подростков в тюменской реке

Отметим, с 11 по 20 июня в водоемах Тюменской области утонули восемь человек. Первая трагедия произошла в Ишиме на реке Исток 11 июня — утонул мужчина. 12 июня в Тюмени погибли два человека на озерах Круглое и Нижнее Кривое. 14 июня трагедия случилась в Салаирке на реке Тура. 15 июня в Тюмени на реке Тура утонул молодой человек. 18 июня на воде погибли еще двое жителей региона.