В Тюмени в 2024 году резко упала рождаемость

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Аналогичная ситуация и с количеством зарегистрированных браков в Тюмени. По официальным данным, в январе 2024 года 238 пар решили скрепить свой союз брачными узами. В 2023 году данного решения придержались 253 пары.
Отметим, что наряду со снижением рождаемости, в Тюмени резко возросла смертность. Так, в регионе за 11 месяцев 2023 года погибло 62 ребенка в возрасте до одного года. В 2022 году умерло 60 младенцев.