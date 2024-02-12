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В Тюмени в 2024 году резко упала рождаемость

В Тюмени в 2024 году резко упала рождаемость

12 февраля 2024, 12:12
Фото: 1MI
Рождаемость в Тюмени резко упала в начале 2024 года. Согласно информации Управления ЗАГС, за январь текущего года в городе родилось 988 детей, в то время как в предыдущем году этот показатель составлял 1097 новорожденных.

Аналогичная ситуация и с количеством зарегистрированных браков в Тюмени. По официальным данным, в январе 2024 года 238 пар решили скрепить свой союз брачными узами. В 2023 году данного решения придержались 253 пары.

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Отметим, что наряду со снижением рождаемости, в Тюмени резко возросла смертность. Так, в регионе за 11 месяцев 2023 года погибло 62 ребенка в возрасте до одного года. В 2022 году умерло 60 младенцев.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Смертность#Браки#Рождаемость#Алина Петрова
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