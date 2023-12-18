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Published Сегодня, 09:14

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Updated Сегодня, 09:16

В Тюменской области за 2023 году произошло 5 особенно страшных аварий.

«Кровь и металл»: ТОП-5 самых жутких ДТП Тюменской области в 2023 году

18 декабря 2023, 09:14
Фото: 1MI
В Тюменской области за 2023 году произошло 5 особенно страшных аварий.

В Тюменской области составили рейтинг самых страшных аварий 2023 года

Жители региона отмечают, что на дорогах Тюменской области стало менее безопасно. Об этом свидетельствуют и страшные ДТП, происходящие в регионе. Мы собрали 5 самых резонансных аварий, в которых пострадали тюменцы.
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Дети

С рыбалки — под фуру

В августе на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск под фуру залетел легковой автомобиль Kia Sorento. От удара легковушку буквально сжало, как консервную банку, уцелеть в такой аварии было практически невозможно.

В нем на тот момент находились четверо: мужчина 63 лет и трое его внуков — 12,13 и 17 лет. Всей семьей они ехали с рыбалки, по дороге разлетелись спасательные жилеты и свежевыловленная рыба.

ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск с погибшим водителем и его внуками.ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск с погибшим водителем и его внуками.
ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.
ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск с погибшим водителем и его внуками.
Фото: ГИБДД по Тюменской области

На место аварии в тот день прибыли сотрудники МЧС, которым необходимо было вытащить водителя и пассажиров автомобиля Kia, однако врачам оставалось лишь констатировать их смерть. Как выяснилось позже, основной причиной аварии могло стать состояние водителя, который от усталости мог уснуть за рулем и не заметить большегруз.

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В аварии заживо сгорели 2 детей

Другая трагедия произошла в том же месяце на той же федеральной трассе в Уватском районе. Chery Tiggo вылетел на встречную полосу, когда по ней летел Chevrolet, сразу после столкновения обе машины вспыхнули.

«В автомобиле Chery ехала семья из посёлка Пойковского: 52-летняя женщина, управлявшая автомобилем, еë 63-летний супруг и 13-летний сын, все они погибли на месте происшествия. В автомобиле Chevrolet ехала семья из Когалыма, супруги с двумя дочерьми: 17-летняя девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщали в ГИБДД по Тюменской области.
ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск с двумя заживо сгоревшими детьми.ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск с двумя заживо сгоревшими детьми.
ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск с двумя заживо сгоревшими детьми.
Фото: ГИБДД по Тюменской области

Как отмечали очевидцы происшествия, выбраться из автомобиля у водителя и пассажиров Chery не было возможности, автомобиль моментально вспыхнул, не оставив людям шансов на спасение.

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Ребенок 3 месяца в коме

ДТП в котором пострадала юная Даша Фокина шокирует не только травмами, которые получил ребенок, но последующим разбирательством по факту аварии. 21 февраля на перекрестке улиц Щербакова и Чайковского, проезжую часть девочка пересекала по пешеходному переходу. Неожиданно на дорогу вылетел Renault Logan — на высокой скорости он сбил девочку. По дороге растеклось молоко — ребенок нес домой продукты из магазина.

ДТП в котором пострадала Дарья Фокина.
Видео: nashgorod.ru

После аварии Даша спала в кому из которой не выходила 3 месяца, все это время врачи готовили семью девочки к худшему исходу. Когда юная тюменка проснулась, ее впереди еще ждал долгий путь восстановления — приходилось заново учиться ходить. А водителя на тот момент даже не ждали в суде — в возбуждении уголовного дела было отказано.

Только после резонанса в СМИ правоохранители взялись за разбирательство этого случая, который на контроль взял глава СКР Бастрыкин. Ходили слухи, что за водителя Алишера Аглукова вступился некто, оказывающий влияние на тюменских правоохранителей. По итогу, суд приговорил виновника ДТП к двум годам ограничения свободы с лишением водительских прав на два года. Также он будет обязан выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей.

Даша Фокина после этой аварии была признана инвалидом.

Даша Фокина проходит курс реабилитации после той жуткой аварии.Даша Фокина проходит курс реабилитации после той жуткой аварии.
Даша Фокина проходит курс реабилитации после той жуткой аварии.
Фото: nashgorod.ru

Пенсионерка погибла под колесами электросамоката

Одним из самых необычных ДТП стала авария произошедшая на пешеходной дорожке. Парень с девушкой катались на одном электросамокате и не смогли объехать двух пенсионеров. Один из них отделался легкими травмами, а второй скончался в больнице.

В итоге на молодого тюменца, который был за рулем самоката завели уголовное дело по 2 части статьи 268 — «нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека», а значит ему может грозить реальный срок.

Однако судья по этому делу сменился и оно будет вскоре рассматриваться с самого начала.

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Грузовик и толпа велосипедистов

Другое страшное ДТП произошло не в Тюменской области, но в нем погибли 2 тюменских велосипедистки 14 и 15 лет. Они были в числе группы велосипедистов, которые двигались по обочине трассы «Скандинавия» под Санкт-Петербургом и попали под колеса автомобиля сопровождения, в который влетел грузовик.

В колонне спортсменов ехали 11 спортсменок из Сестрорецкой школы олимпийского резерва. Ребята занимались в школе-интернате, где готовили к стартам спортсменов из разных регионов России, в том числе и из Тюменской области. Среди пострадавших есть другие тюменские девочки.

По данным ГИБДД водитель грузовика не справился с управлением, допускалось, что он мог уснуть за рулем.

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