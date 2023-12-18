«Кровь и металл»: ТОП-5 самых жутких ДТП Тюменской области в 2023 году

После аварии Даша спала в кому из которой не выходила 3 месяца, все это время врачи готовили семью девочки к худшему исходу. Когда юная тюменка проснулась, ее впереди еще ждал долгий путь восстановления — приходилось заново учиться ходить. А водителя на тот момент даже не ждали в суде — в возбуждении уголовного дела было отказано.