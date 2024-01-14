«Не родились внуки нерожденных детей»: в Тюмени сократилось число малышей

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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На сегодняшний день в Тюмени число дошкольников не превышает 60,7 тысяч человек. Для сравнения, в 2022 году — в детсады ходили 64,5 тысяч малышей.
По мнению завкафедрой общей и экономической социологии ТюмГУ Елены Андриановой, сложившаяся демографическая ситуация в Тюмени (да и по всей стране) является следствием наложения нескольких процессов.
«Россия — это страна волновой динамики рождаемости. Сегодня продолжают проявляться последствия Второй мировой войны, когда погибло много людей, не родилось огромное количество детей. Кроме того, на волновую динамику наложились последствия кризиса 1990-х годов, когда период низкой рождаемости усилил спад количества рожденных детей. Если говорить сильно упрощенно, сегодня не родились внуки нерожденных детей», — пояснила 72.RU эксперт.
По ее словам, проблему снижения уровня рождаемости можно решать только на уровне страны. Но в регионы ряд мер предпринять тоже могут. В частности, стимулировать рождаемость поддержкой семей с тремя и более детьми.
«Материнский капитал от региона следует не размазывать по всем семьям, а фокусировать на семьи с тремя детьми и более, но в значительно большем объеме и более адресно. Как бы цинично это ни звучало, но поддержка семей с двумя детьми на динамике рождаемости сказывается отрицательно», — отметила социолог.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в новогоднюю ночь на свет появились 15 малышей — три девочки и 12 мальчиков.