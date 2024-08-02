Выплату тюменским контрактникам увеличили на 400 тысяч рублей

Согласно документу, размер единовременной выплаты тюменцам, заключившим контракт с Министерством обороны с 1 августа 2024 года составит 600 тысяч рублей. Ранее региональная надбавка составляла 205 тысяч рублей. Крайний раз ее размер увеличивали в июне этого года — со 100 тысяч до 200 тысяч рублей.