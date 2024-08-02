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Контрактникам из Тюменской области увеличили выплату до 600 тысяч рублей

Выплату тюменским контрактникам увеличили на 400 тысяч рублей

2 августа 2024, 03:36
Фото: 1MI

Контрактникам из Тюменской области увеличили выплату до 600 тысяч рублей

Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Согласно документу, размер единовременной выплаты тюменцам, заключившим контракт с Министерством обороны с 1 августа 2024 года составит 600 тысяч рублей. Ранее региональная надбавка составляла 205 тысяч рублей. Крайний раз ее размер увеличивали в июне этого года — со 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

«Единовременная выплата осуществляется однократно в размере 200 тысяч рублей получателям, заключившим контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны РФ по 31 июля 2024 года включительно, в размере 600 тысяч рублей — получателям, заключившим контракт с МО начиная с 1 августа 2024 года», — указано в документе.

Теперь граждане, подписавшие контракт с Минобороны будут получать: единовременную федеральную выплату в размере 400 тысяч рублей, единовременную региональную выплату в размере 600 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменский комиссариат ищет порядка 300 контрактников. Требуются водители, стрелки, медицинские работники.

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