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Тюменский губернатор Моор рассказал, почему ещё не уволил арестованного зама Вахрина

Тюменский губернатор Моор рассказал, почему ещё не уволил арестованного зама Вахрина

14 августа 2024, 07:43
Фото: nashgorod.ru
Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал арест своего заместителя Вячеслава Вахрина и рассказал почему до сих пор его не уволил. Заявление он сделал во время пресс-конференции.

Глава региона, подтвердил, что Вахрин остаётся государственным служащим, но не получает зарплату.

«Правительство региона оказывает содействие следствию. Мы также проводим свою антикоррупционную проверку, по итогам которой примем решение», — сказал Моор.
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Губернатор подчеркнул, что обязанности арестованного Вахрина перераспределены между другими замами, зарплату он не получает.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Москве арестовали заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, курирующего деятельность департаментов жилищно-коммунального хозяйства, тарифной и ценовой политики Тюменской области, информатизации, Государственной жилищной инспекции. Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

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