Тюменский губернатор Моор рассказал, почему ещё не уволил арестованного зама Вахрина

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Глава региона, подтвердил, что Вахрин остаётся государственным служащим, но не получает зарплату.
«Правительство региона оказывает содействие следствию. Мы также проводим свою антикоррупционную проверку, по итогам которой примем решение», — сказал Моор.
Губернатор подчеркнул, что обязанности арестованного Вахрина перераспределены между другими замами, зарплату он не получает.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Москве арестовали заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, курирующего деятельность департаментов жилищно-коммунального хозяйства, тарифной и ценовой политики Тюменской области, информатизации, Государственной жилищной инспекции. Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.