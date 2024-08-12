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Директор тюменской компании задолжал работникам 15 миллионов рублей

Директор тюменской компании задолжал работникам 15 миллионов рублей

12 августа 2024, 07:52
Фото: УФССП по Тюменской области
Руководитель одной из организаций Тюмени задолжал своим сотрудникам зарплату на общую сумму 15 миллионов рублей. Об этом сообщает управление федеральной службы судебных приставов.

Платить зарплату мужчина перестал в феврале 2024 года. Название компании не называется, однако, известно, что она занималась энергоснабжением.

В общей сложности директор задолжал выплаты 81 человеку.

Судебные приставы наложили арест на 10 автомобилей фирмы, из-за чего работать стало невозможно. Тогда руководитель быстро нашел деньги и погасил задолженность.

Ранее «Наш город» сообщал, что пенсионерку из Тюмени Татьяну Назарову, отдавшую мошенникам 12 миллионов рублей, отправят в Москву в институт имени Сербского для проверки ее психологического состояния. Провести экспертизу потребовал суд Тюмени.

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#Егор Тимофеев#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Деньги#Новости тюмени#Зарплата
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