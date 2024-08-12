Директор тюменской компании задолжал работникам 15 миллионов рублей

Ранее «Наш город» сообщал, что пенсионерку из Тюмени Татьяну Назарову, отдавшую мошенникам 12 миллионов рублей, отправят в Москву в институт имени Сербского для проверки ее психологического состояния. Провести экспертизу потребовал суд Тюмени.