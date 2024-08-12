Директор тюменской компании задолжал работникам 15 миллионов рублей

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Updated Сегодня, 07:54
Платить зарплату мужчина перестал в феврале 2024 года. Название компании не называется, однако, известно, что она занималась энергоснабжением.
В общей сложности директор задолжал выплаты 81 человеку.
Судебные приставы наложили арест на 10 автомобилей фирмы, из-за чего работать стало невозможно. Тогда руководитель быстро нашел деньги и погасил задолженность.
Ранее «Наш город» сообщал, что пенсионерку из Тюмени Татьяну Назарову, отдавшую мошенникам 12 миллионов рублей, отправят в Москву в институт имени Сербского для проверки ее психологического состояния. Провести экспертизу потребовал суд Тюмени.