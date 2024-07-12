Интересные факты о тюменской нефти: как вместо «золота» нашли минералку?

После долгой упорной работы специалистов первую нефть Западной Сибири нашли в марте 1961 года. Ее добыли в районе Мегиона. Это удалось сделать команде во главе с Фарманом Салмановым. В Тюменскую область для разведки он приехал еще в 50-х.