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Published Сегодня, 10:28

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Updated Сегодня, 10:42

Тюменские нефтяники, вместо «золота» нашли минералку

Интересные факты о тюменской нефти: как вместо «золота» нашли минералку?

12 июля 2024, 10:28
Фото: 1MI

Тюменские нефтяники, вместо «золота» нашли минералку

Тюмень считается нефтегазовой столицей. На территории «матрешки» находится крупнейшее в России месторождение «черного золота». В преддверии 80-летия региона рассказываем о том, как проходила геологоразведка и другие интересные факты о нефти в Западной Сибири.

Нашли минералку

В 1948 году нефтяники Тюмени нашли минеральную воду, хотя планировали добыть нефть. Опорная скважина глубиной 2000 метров была пробурена бригадой бурового мастера Бориса Никитовича Крамова.

На перекрестке Мельникайте и Геологоразведчиков событию, которое стало началом планомерных геологоразведочных работ установлен памятный знак.

Первая нефть — в 60-х годах

После долгой упорной работы специалистов первую нефть Западной Сибири нашли в марте 1961 года. Ее добыли в районе Мегиона. Это удалось сделать команде во главе с Фарманом Салмановым. В Тюменскую область для разведки он приехал еще в 50-х.

«Я нашел нефть. Вот так. Салманов», — написал тогда Салманов первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущёву.

3 ноября 1965 года началась закачка нефти в головную часть нефтепровода Шаим — Тюмень. Про эту стройку в газетах тогда писали «трасса мужества». Через 500 дней магистраль протяженностью свыше 400 км была готова.

Первый миллиард нефти добыли в 1978 году. Чтобы достичь такого результата, потребовалось 14 лет титанического труда геологов, нефтяников и инженеров. Бесперебойную работу первопроходцев на Севере обеспечивала Тюмень.

Нефть — в качестве сувенира

Сейчас в Тюменской области нефть стала еще и сувениром, который спеша заполучить туристы.

Так, гости региона могут приобрести магнит с маленькой емкостью «черного золота» или отдельную емкость с нефтью, пишет «Вслух.ру». Например, Есть композиции с нефтяными вышками, картой Тюменской области, наборы для рабочего стола.

Кроме того, в Тюмени туристы могут попробовать уху с нефтью. Суп хоть и действительно черный, но рецепт не содержит углеводородов. На вкус это блюдо полностью соответствует стандартам качественной русской ухи. Основную экзотичность блюду придает именно цвет.

Ранее «Наш город» сообщал, что в поисках подработки находится 41% тюменцев. Большая часть соискателей — тюменцы в возрасте до 18 лет и старше 55 лет. В основном, дополнительные способы заработка ищут представители сфер развлечений и образования.

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#Егор Тимофеев#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Деньги#Новости тюмени#Нефть#Нефть и газ
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