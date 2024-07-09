Топ-менеджер Utair арестован за взятки, а в Тюмени построят первое 50-этажное здание

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
На юге Тюменской области в ближайшее время ожидается переменная облачность и без осадков. В дневные часы воздух прогреется до +24….+29, в темное время суток ожидается +13…+18. Скорость ветра составит 4-9 м/с.
В Тюмени 9 июля ожидается облачная с прояснениями погода, осадки маловероятны. В утренние и дневные столбики термометров покажут +17…+25, к полудню воздух прогреется до +26…+28, в темное время суток температура составит +15…+21. Скорость ветра составит 0,8-2,2 м/с.
УФ-индекс 6 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 3:57, закат в 21:29, продолжительность дня 17 часов 33 минуты.
В Тобольске 9 июля ожидается переменная облачность и без осадков. Утром термометры покажут +17…+25, днем ожидается до +26…+28, ночью температура синоптики прогнозируют +17…+21. Скорость ветра составит 1-2,5 м/с.
В середине июня горожанам запретили ходить по газонам из-за того, что трава не укоренилась до конца. Прошел месяц, но запрет еще действует. Этот момент побудил местного жителя поспорить с охранником.
Тюменец сообщил, что бывал в Европе и США, там это не запрещено. Страж порядка на это ничего не ответил. «Держать удар» пришлось главе Максиму Афанасьеву. Он завил, что запрет был введен не только из-за прорастающей травы. Во-первых, склоны слишком крутые и после ливней могут быть сползания грунта, а во-вторых, желающие отдохнуть ломают вмонтированные в склон системы полива.
В лидерах авторынка автомобили из Китая и представители отечественного производства. У машин обеих категорий есть, как приятные плюсы, так и разочаровывающие и отталкивающие минусы.
Китайские автомобили на российском рынке не так давно, а потому оценить качество автомобиля в перспективе проблематично. Однако, как показала практика, машины из поднебесной показали себя лучше, чем ожидалось, а потому они по сей день составляют серьезную конкуренцию рынку отечественных автомобилей.
Поддержка отечественного производителя не единственная причина, по которой можно предпочесть российскую машину китайской. Как минимум, стоит учитывать, что на покупке российской машины можно сэкономить, если воспользоваться льготной программой. И более того, цены на отечественные машины все же ниже, а потому за относительно невысокую стоимость можно взять автомобиль с салона. При том цены и на вторичном рынке достаточно низкие.
К тому же многие водители уже давно знакомы со слабыми местами АвтоВАЗА и поломки достаточно предсказуемы, а запчасти продаются практически в каждом дворе и поставки ждать не придется. Более того, гарантийное и послегарантийное обслуживание автомобилей Lada обеспечивают более 4700 основных производственных постов.
Топ-менеджера авиакомпании будут судить в Тюмени за злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп. Речь идет о вице-президенте авиакомпании Utair Владимире Протасове. У него арестованы 8 квартир в Тюмени и Сочи и 43 миллиона рублей.
По данным Следственного комитета, вице-президент авиакомпании «Ютейр» с мая 2020 года по июнь 2022 года денежное вознаграждение предоставлял льготы и привилегии отдельным участникам рынка авиауслуг. В частности, предоставлял агентству по продаже авиабилетов льготные условия бронирования, внося корректировки в системы тарифов. Это позволяло реализовывать места на авиарейсы по наименьшей стоимости.
В Тюмени появится первый 50-этажный дом
В Тюмени хотят построить первое в городе 50-этажное здание. Оно будет расположено на территории нового микрорайона вблизи озер Кривое и Турбеково.
«В создании проекта ЖК участвовали международные и тюменские компании. Планируется построить 50-этажный административный комплекс, многофункциональный концертный зал на 3000 мест, многопрофильный госпиталь, Дворец фигурного катания и Дворец олимпийских единоборств», — рассказал управляющий ГК «Золотые ворота Сибири» Игорь Самкаев.
Когда именно появится 50-этажный комплекс — не уточняется. Однако новый микрорайон планируется построить до 2042 года.