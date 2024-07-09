Топ-менеджер Utair арестован за взятки, а в Тюмени построят первое 50-этажное здание

Поддержка отечественного производителя не единственная причина, по которой можно предпочесть российскую машину китайской. Как минимум, стоит учитывать, что на покупке российской машины можно сэкономить, если воспользоваться льготной программой. И более того, цены на отечественные машины все же ниже, а потому за относительно невысокую стоимость можно взять автомобиль с салона. При том цены и на вторичном рынке достаточно низкие.