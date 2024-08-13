Вся надежда на федералов: тюменские власти не смогут спасти Туру от обмеления

В настоящее время по данным экспертов, уровень воды в реке Тура опустился ниже нулевой отметки. В правительстве Тюменской области информацию об уровне сообщать не стали, но отметили, что из реки ежедекадно, ежемесячно отбираются пробы воды и ведется наблюдение за за загрязнением поверхностных вод.