Вся надежда на федералов: тюменские власти не смогут спасти Туру от обмеления

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Согласно Водному Кодексу РФ, Тура является федеральной собственностью и трансграничным водным объектом (протекает на территории двух субъектов — Свердловской и Тюменской областей). Соответственно все мероприятия по оздоровлению реки могут быть профинансированы исключительно за счет средств бюджета РФ.
По данным властей, в минувшем году в рамках формирования перечня мероприятий объединенного федерального проекта по экологическому оздоровлению водных объектов России правительством области в адрес Нижне-Обского бассейнового водного управления (территориальный орган Федерального агентства водных ресурсов) было направлено предложение по включению мероприятия по расчистке Туры в границах города Тюмени на участке ориентировочной протяженностью 30,1 километра в перечень мероприятий проекта.
Предварительная стоимость мероприятий по оздоровлению реки, составила 2,5 миллиона рублей.
«В настоящее время федеральными органами исполнительной власти проводится работа по формированию предварительного перечня мероприятий федерального проекта „Вода России“ национального проекта „Экологическое благополучие“. В июле 2024 года в Федеральное агентство водных ресурсов дополнительно были направлены предложения о рассмотрении возможности включения мероприятия по расчистке реки Тура в национальный проект. Решение до настоящего времени не принято», — пояснили в инфоцентре.
Соответственно, на данный момент каких либо мер по оздоровлению Туры и минимизации обмеления не предпринимается.
В настоящее время по данным экспертов, уровень воды в реке Тура опустился ниже нулевой отметки. В правительстве Тюменской области информацию об уровне сообщать не стали, но отметили, что из реки ежедекадно, ежемесячно отбираются пробы воды и ведется наблюдение за за загрязнением поверхностных вод.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени разместили петицию с требованием экстренно выделить денежные средства на спасение Туры от обмеления. Документ был направлен губернатору Моору и председателю облдумы Сайфитдинову.