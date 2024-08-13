Штормовое предупреждение опять объявили в Тюменской области

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

По прогнозам метеорологов, в ближайшие сутки на территории юга региона ожидаются грозы, дожди, местами ливневые, сильный ветер до 18 м/с. Непогода будет бушевать на протяжении всего дня среды.