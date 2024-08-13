Штормовое предупреждение опять объявили в Тюменской области

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Максимальная температура воздуха днем составит +17…+22, ночью +10…+15. В четверг и пятницу, 15 и 16 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременные дожди и +16…+21.
В Тюмени в среду на протяжении всего дня ожидаются осадки в виде дождя. Максимальная температура воздуха составит +14…+18.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вторник, 13 августа, станет самым дождливым днем этой недели. За сутки выпадет более 20 мм осадков, что практически составляет половину месячной нормы.