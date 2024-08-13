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Updated Сегодня, 08:22

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение опять объявили в Тюменской области

13 августа 2024, 08:20
Фото: 1MI

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

По прогнозам метеорологов, в ближайшие сутки на территории юга региона ожидаются грозы, дожди, местами ливневые, сильный ветер до 18 м/с. Непогода будет бушевать на протяжении всего дня среды.

Максимальная температура воздуха днем составит +17…+22, ночью +10…+15. В четверг и пятницу, 15 и 16 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременные дожди и +16…+21.

В Тюмени в среду на протяжении всего дня ожидаются осадки в виде дождя. Максимальная температура воздуха составит +14…+18.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вторник, 13 августа, станет самым дождливым днем этой недели. За сутки выпадет более 20 мм осадков, что практически составляет половину месячной нормы.

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