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Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

В Тюмени устраняют последствия ливневых дождей

Самый дождливый день: улицы Тюмени ушли под воду из-за ливня. ФОТО

13 августа 2024, 07:32
Фото: Тюмень. Администрация города.

В Тюмени устраняют последствия ливневых дождей

В настоящее время в городе устраняют последствия ночных и утренних дождей. По данным администрации Тюмени, буквально за пару часов городские улицы затопило водой.

По словам председателя комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Владимира Помино, на данный момент специалисты подрядных организаций регулярно производят осмотр подтопляемых мест и своевременно выезжают на них. С утра машины работают на улицах Барнаульской, 50 лет Октября, Газовиков, Щербакова, Ватутина, Чаплина, Ветеранов труда, Западносибирской.

Фото: Тюмень. Администрация города.

Также ведется откачка воды на Малышева, Александра Пушкина, Беляева, Энергетиков, Маршака, Республики и других.

Фото: Гисметео

По прогнозам метеорологов, до конца дня вторника в областной столице ожидается выпадение более половины месячной нормы осадков. До конца недели в Тюмени выпадет месячная норма — дожди будут идти на протяжении, минимум, 10 дней. Осадки в областную столицу принес циклон скандинавского происхождения.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сегодня ночью из-за сильнейшей обрушившейся магнитной бури жители Бердюжского и Сорокинского районов наблюдали полярное сияние. В Тюмени данное природное явление видно не было из-за неба, затянутого тучами.

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