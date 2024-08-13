Самый дождливый день: улицы Тюмени ушли под воду из-за ливня. ФОТО

По словам председателя комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Владимира Помино, на данный момент специалисты подрядных организаций регулярно производят осмотр подтопляемых мест и своевременно выезжают на них. С утра машины работают на улицах Барнаульской, 50 лет Октября, Газовиков, Щербакова, Ватутина, Чаплина, Ветеранов труда, Западносибирской.