Самый дождливый день: улицы Тюмени ушли под воду из-за ливня. ФОТО

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
По словам председателя комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Владимира Помино, на данный момент специалисты подрядных организаций регулярно производят осмотр подтопляемых мест и своевременно выезжают на них. С утра машины работают на улицах Барнаульской, 50 лет Октября, Газовиков, Щербакова, Ватутина, Чаплина, Ветеранов труда, Западносибирской.
Также ведется откачка воды на Малышева, Александра Пушкина, Беляева, Энергетиков, Маршака, Республики и других.
По прогнозам метеорологов, до конца дня вторника в областной столице ожидается выпадение более половины месячной нормы осадков. До конца недели в Тюмени выпадет месячная норма — дожди будут идти на протяжении, минимум, 10 дней. Осадки в областную столицу принес циклон скандинавского происхождения.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сегодня ночью из-за сильнейшей обрушившейся магнитной бури жители Бердюжского и Сорокинского районов наблюдали полярное сияние. В Тюмени данное природное явление видно не было из-за неба, затянутого тучами.