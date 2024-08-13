Бензин в Тюмени вновь подорожал

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
За последние три месяца стоимость бензина марки АИ-92 поднялась на 4% или 1 рубль 99 копеек, АИ-95 подорожал на 4,08% или 2 рубля 24 копейки. Цена АИ-98 выросла на 6,2% или 4 рубля 32 копейки, дизельного топлива на 3,15% или 2 рубля 3 копейки. За год рост цен на топливо составил от 3 до 9,5 рубля.
Ранее «Наш Город» писал, что с 1 августа в России был введен запрет на экспорт бензина. Правительство рассчитывало таким образом остановить рост цен на топливо в стране. Однако эксперты отмечают, что данная мера даст только временные результаты (не снижение, а замедление роста стоимости). После снятия ограничений бензин вновь начнет дорожать.