Бензин в Тюмени вновь подорожал

За последние три месяца стоимость бензина марки АИ-92 поднялась на 4% или 1 рубль 99 копеек, АИ-95 подорожал на 4,08% или 2 рубля 24 копейки. Цена АИ-98 выросла на 6,2% или 4 рубля 32 копейки, дизельного топлива на 3,15% или 2 рубля 3 копейки. За год рост цен на топливо составил от 3 до 9,5 рубля.