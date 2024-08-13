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Бензин в Тюмени вновь подорожал

Бензин в Тюмени вновь подорожал

13 августа 2024, 08:05
Фото: 1MI
За последнюю неделю стоимость топлива увеличилась от 3 до 57 копеек. Стоимость АИ-92 поднялась до 51 рубля 80 копеек, АИ-95 — до 57 рублей 11 копеек, АИ-98 продают за 73 рубля 98 копеек за литр, дизтопливо за 65 рублей 55 копеек.

За последние три месяца стоимость бензина марки АИ-92 поднялась на 4% или 1 рубль 99 копеек, АИ-95 подорожал на 4,08% или 2 рубля 24 копейки. Цена АИ-98 выросла на 6,2% или 4 рубля 32 копейки, дизельного топлива на 3,15% или 2 рубля 3 копейки. За год рост цен на топливо составил от 3 до 9,5 рубля.

Ранее «Наш Город» писал, что с 1 августа в России был введен запрет на экспорт бензина. Правительство рассчитывало таким образом остановить рост цен на топливо в стране. Однако эксперты отмечают, что данная мера даст только временные результаты (не снижение, а замедление роста стоимости). После снятия ограничений бензин вновь начнет дорожать.

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