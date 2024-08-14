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Тюменцы собрали четыре миллиона рублей на дроны в День города

Тюменцы собрали четыре миллиона рублей на дроны в День города

14 августа 2024, 02:18
Фото: телеграмм-канал Максима Афанасьева
Жители Тюмени собрали четыре миллиона рублей на квадракоптеры бойцам СВО во время празднования Дня города. Об этом сообщил мэр Максим Афанасьев.

Сбор средств проходил на всех праздничных площадках. Он был организован общественными организациями.

«При поддержке общественных организаций, работающих с передовой, мы смогли оперативно приобрести квадрокоптеры — „глаза“, как их называют бойцы. Они нужны для проведения разведывательных мероприятий и спасения жизней ребят», — отметил градоначальник.

Всего было закуплено 12 квадрокоптеров. Их передадут в подразделения, где работают тюменские бойцы.

Ранее «Наш город» писал, что Тюменская область готова принять беженцев из Курской области. В регионе провели все необходимые мероприятия для того, чтобы разместить приезжих и обеспечить их всем необходимым.

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