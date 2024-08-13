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Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Тюменские власти сообщили, что готовы принять беженцев из Курской области

Тюменские власти сообщили, что готовы принять беженцев из Курской области

13 августа 2024, 11:48
Фото: Изображение Midjourney
Тюменская область готова принять беженцев из Курской области. В регионе провели все необходимые мероприятия для того, чтобы разместить приезжих и обеспечить их всем необходимым.
Сюжет
Украина

Как рассказали в департаменте соцполитики региона, в Тюмени развернуто 9 пунктов временного размещения, а также подготовлены все необходимые ресурсы для эвакуированных. В общей сложности, регион может расселить около 600 человек.

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Однако, как пояснили городские чиновники, пока заявок на то, что в регион требуется переселить беженцев, не поступало. Если же такая необходимость возникнет, то власти региона также развернут дополнительные места для приезжих.

Ранее сообщалось о том, что на СВО погиб парень из тюменского села.

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#Александр Смирнов#Новости тюмени#Украина#СВО
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