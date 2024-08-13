Тюменские власти сообщили, что готовы принять беженцев из Курской области

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Как рассказали в департаменте соцполитики региона, в Тюмени развернуто 9 пунктов временного размещения, а также подготовлены все необходимые ресурсы для эвакуированных. В общей сложности, регион может расселить около 600 человек.
Однако, как пояснили городские чиновники, пока заявок на то, что в регион требуется переселить беженцев, не поступало. Если же такая необходимость возникнет, то власти региона также развернут дополнительные места для приезжих.
Ранее сообщалось о том, что на СВО погиб парень из тюменского села.