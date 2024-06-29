С начала СВО в Тюмень переехали тысячи беженцев из Украины. Но остались здесь не все

В настоящее время на территории тюменского региона проживают 1,8 тысячи беженцев — остальные уехали, в том числе в соседние регионы. Более 300 семей уже получили сертификаты на приобретение жилья. Большая часть из них купили жилье в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Тюменском, Исетском, Упоровском, Викуловском районах и Заводоуковском городском округе. Более 50 семей приняли решение о покупке жилья в других российских регионах.