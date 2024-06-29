С начала СВО в Тюмень переехали тысячи беженцев из Украины. Но остались здесь не все

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
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Updated Сегодня, 08:06
В настоящее время на территории тюменского региона проживают 1,8 тысячи беженцев — остальные уехали, в том числе в соседние регионы. Более 300 семей уже получили сертификаты на приобретение жилья. Большая часть из них купили жилье в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Тюменском, Исетском, Упоровском, Викуловском районах и Заводоуковском городском округе. Более 50 семей приняли решение о покупке жилья в других российских регионах.
В пунктах временного проживают порядка трех сотен человек, сообщили 72.RU в департаменте социального развития Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что около 70 семьям, переехавших из ЛНР, ДНР и Херсонской области в Тюменскую область, выдали сертификаты получение на материнского капитала.