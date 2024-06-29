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Published Сегодня, 08:04

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Updated Сегодня, 08:06

В Тюменскую область переехали тысячи украинцев с начала СВО

С начала СВО в Тюмень переехали тысячи беженцев из Украины. Но остались здесь не все

29 июня 2024, 08:04
Фото: МЧС

В Тюменскую область переехали тысячи украинцев с начала СВО

Более 3 тысяч беженцев из Луганской, Донецкой Народной Республик, Херсонской и Запорожской областей переехали в Тюменскую область с начала проведения специальной военной операции. Свои дома они ставили из-за того, что находиться там было опасно.
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Беженцы

В настоящее время на территории тюменского региона проживают 1,8 тысячи беженцев — остальные уехали, в том числе в соседние регионы. Более 300 семей уже получили сертификаты на приобретение жилья. Большая часть из них купили жилье в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Тюменском, Исетском, Упоровском, Викуловском районах и Заводоуковском городском округе. Более 50 семей приняли решение о покупке жилья в других российских регионах.

В пунктах временного проживают порядка трех сотен человек, сообщили 72.RU в департаменте социального развития Тюменской области.

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