Известны подробности перестрелки тюменцев с боевиками в Дагестане

По его словам, вместе с ними на место перестрелки прибыли местные и тюменские полицейские. Тюменцев было не менее 20 человек. В общей сложности бой с территористами продолжался в течение двух-трех часов. Позже прибывший спецназ начал штурм и боевиков ликвидировали.