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Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

Более 20 тюменских полицейских участвовали в боях с террористами в Дагестане

Известны подробности перестрелки тюменцев с боевиками в Дагестане

29 июня 2024, 06:05
Фото: 1MI

Более 20 тюменских полицейских участвовали в боях с террористами в Дагестане

Порядка 20 сотрудников СОП УМВД России по Тюменской области находили на территории Дагестана 23 июня, в день теракта, и принимали участие в ликвидации боевиков. Они оказались одними из первых, кто прибыл на место.

Как сообщил один из полицейских, в Дагестане силовики находились в командировке и несли службу в составе опергруппы.

23 июня сотрудники ГАИ несли службу на дороге в Махачккале, а сотрудники службы обеспечения порядка патрулировали город. Сообщение о стрельбе полупило в седьмом часу вечера. Позже стало известно, что боевики обстреляли сотрудников ДПС, дежуривших на перекрестке в городе.

«Мы сразу отправились на место ЧП. Когда прибыли попали под обстрел и вступили в бой», — рассказал 72.RU один из сотрудников.

По его словам, вместе с ними на место перестрелки прибыли местные и тюменские полицейские. Тюменцев было не менее 20 человек. В общей сложности бой с территористами продолжался в течение двух-трех часов. Позже прибывший спецназ начал штурм и боевиков ликвидировали.

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Напомним, 23 июня боевики открыли стрельбу в двух дагестанских городах — Махачкале и Дербенте. Были обстреляны церковь и синагога, убит православный священник. По словам главы Дагестана Сергея Меликова, в результате теракта погибли 15 сотрудников полиции, в том числе лейтенант заводоуковской ГАИ Виталий Мезенцев. Еще двое заводоуковских полицейских, Юрий Лучнеков и Дмитрий Росляков, получили ранения.

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