Известны подробности перестрелки тюменцев с боевиками в Дагестане

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Как сообщил один из полицейских, в Дагестане силовики находились в командировке и несли службу в составе опергруппы.
23 июня сотрудники ГАИ несли службу на дороге в Махачккале, а сотрудники службы обеспечения порядка патрулировали город. Сообщение о стрельбе полупило в седьмом часу вечера. Позже стало известно, что боевики обстреляли сотрудников ДПС, дежуривших на перекрестке в городе.
«Мы сразу отправились на место ЧП. Когда прибыли попали под обстрел и вступили в бой», — рассказал 72.RU один из сотрудников.
По его словам, вместе с ними на место перестрелки прибыли местные и тюменские полицейские. Тюменцев было не менее 20 человек. В общей сложности бой с территористами продолжался в течение двух-трех часов. Позже прибывший спецназ начал штурм и боевиков ликвидировали.
Напомним, 23 июня боевики открыли стрельбу в двух дагестанских городах — Махачкале и Дербенте. Были обстреляны церковь и синагога, убит православный священник. По словам главы Дагестана Сергея Меликова, в результате теракта погибли 15 сотрудников полиции, в том числе лейтенант заводоуковской ГАИ Виталий Мезенцев. Еще двое заводоуковских полицейских, Юрий Лучнеков и Дмитрий Росляков, получили ранения.