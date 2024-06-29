Последствия непогоды ликвидируют в Тюмени

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
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Updated Сегодня, 07:39
К проливным дождям в Тюмени велась подготовка — подрядными организациями был проведен осмотр и очистка дождеприемных колодцев и решеток. Была подготовлена необходимая для откачки воды техника.
В настоящее время ликвидация последствий ливня в городе продолжается — водооткачивающая техника работает на улицах Западносибирской, Ветеранов труда, Бакинских комиссаров, Гостевой, Мельникайте, Краснооктябрьской, Московском тракте и других городских улицах.
Ранее «Наш Город» писал, что на юге Тюменской области 29 июня объявлено штормовое предупреждение. В течение дня ожидаются ливневные дожди, грозы, град и сильный ветер, скорость которого будет достигать 22 м/с.