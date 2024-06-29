Последствия непогоды ликвидируют в Тюмени

В Тюмени за сутки с улиц откачали более 1 100 кубометров воды

Более 1 тысячи кубометров воды откачали за последние сутки с тюменских улиц дорожные службы. За ночь и утро в областной столице выпало более 17 мм осадков, что превышает треть месячной нормы.