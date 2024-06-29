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В Тюмени за сутки с улиц откачали более 1 100 кубометров воды

Последствия непогоды ликвидируют в Тюмени

29 июня 2024, 07:37
Фото: 1MI

В Тюмени за сутки с улиц откачали более 1 100 кубометров воды

Более 1 тысячи кубометров воды откачали за последние сутки с тюменских улиц дорожные службы. За ночь и утро в областной столице выпало более 17 мм осадков, что превышает треть месячной нормы.

К проливным дождям в Тюмени велась подготовка — подрядными организациями был проведен осмотр и очистка дождеприемных колодцев и решеток. Была подготовлена необходимая для откачки воды техника.

В настоящее время ликвидация последствий ливня в городе продолжается — водооткачивающая техника работает на улицах Западносибирской, Ветеранов труда, Бакинских комиссаров, Гостевой, Мельникайте, Краснооктябрьской, Московском тракте и других городских улицах.

Ранее «Наш Город» писал, что на юге Тюменской области 29 июня объявлено штормовое предупреждение. В течение дня ожидаются ливневные дожди, грозы, град и сильный ветер, скорость которого будет достигать 22 м/с.

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