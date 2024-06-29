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Updated Сегодня, 05:30

Главврач Тюменской ОКБ №1 зарабатывает 410 тысяч рублей в месяц

Более 400 тысяч рублей ежемесячно: самые богатые врачи в Тюменской области

29 июня 2024, 05:28
Фото: 1MI

Главврач Тюменской ОКБ №1 зарабатывает 410 тысяч рублей в месяц

Департамент здравоохранения региона раскрыл данных о среднемесячном заработке главврачей медицинских учреждений юга Тюменской области. Самую большую зарплату в 2023 году получал главный врач ОКБ №1 Иван Попов — 410 тысяч рублей в месяц.

На втором месте по размеру средней зарплаты находится главврач Перинатального центра Ирина Кукарская с зарплатой в 335 тысяч рублей. Годом ранее ее среднемесячный заработок составлял 311 тысяч рублей.

Более трех сотен тысяч рублей, 302 тысячи, ежемесячно в 2023 году зарабатывал главный врач Областной больницы №4 Александр Синельников. На четвертом месте по уровню заработка расположился главврач ОБ №19 Мигран Мартиросян — 273 тысячи рублей.

Также в топ-10 вошли главврач городской поликлиники №5 Виктория Беленькая — 266 тысяч рублей (годом ранее 233 тысячи рублей), главврач тюменской психиатрической больницы Евгений Родяшин (262 тысячи рублей), начальник Областного бюро судебно-медицинской экспертизы Александр Калашников (254 тысячи рублей), начальник станции скорой помощи Владимир Романов (251 тысяча рублей), главврач инфекционной больницы Марат Баширова (249 тысяч рублей в 2023 году, годом ранее 252 тысячи), руководитель «Многопрофильный консультативно-диагностический центр» Дмитрий Бутов (248 тысяч рублей).

Ранее «Наш Город» писал, что свои заработки за 2023 года показали руководители учреждений культуры Тюменской области. За последние два года у некоторых из них доходы увеличились на сотни тысяч рублей.

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