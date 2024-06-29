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Posted Сегодня, 04:33

Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:35

Updated Сегодня, 04:35

На Тюменскую область надвигается опасная погода

Праздник молодежи испортит погода: ожидаются град, ливни и сильный ветер

29 июня 2024, 04:33
Фото: 1MI

На Тюменскую область надвигается опасная погода

В Тюменской области 29 июня объявили штормовое предупреждение. По прогнозам метеорологов тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, в течение субботы в регионе ожидаются ливни, град, грозы.

Скорость ветра будет достигать 22 м/с. Максимальная температура воздуха составит +14…+19, местами до +25. В воскресенье, 30 июня, день пройдет при переменной облачности. Вероятны кратковременные дожди, местами пройдут грозы. Температура воздуха в этот день составит +18…+23.

В первый день июля утром синоптики обещают туманы, в течение дня дожди и грозы. В ночные часы термометры покажут +8…+13, днем воздух прогреется до +20…+25.

В Тюмени сегодня в течение дня метеорологи прогнозируют дожди — в целом за сутки, с учетом прошедших ночью и утром ливней, выпадет более трети месячной нормы осадков. Максимальная температура воздуха составит +13….+16.

В воскресенье, 30 июня, в областной столице день также ожидается дождливым. Температура воздуха составит +14….+16.

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