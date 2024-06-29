Праздник молодежи испортит погода: ожидаются град, ливни и сильный ветер

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Скорость ветра будет достигать 22 м/с. Максимальная температура воздуха составит +14…+19, местами до +25. В воскресенье, 30 июня, день пройдет при переменной облачности. Вероятны кратковременные дожди, местами пройдут грозы. Температура воздуха в этот день составит +18…+23.
В первый день июля утром синоптики обещают туманы, в течение дня дожди и грозы. В ночные часы термометры покажут +8…+13, днем воздух прогреется до +20…+25.
В Тюмени сегодня в течение дня метеорологи прогнозируют дожди — в целом за сутки, с учетом прошедших ночью и утром ливней, выпадет более трети месячной нормы осадков. Максимальная температура воздуха составит +13….+16.
В воскресенье, 30 июня, в областной столице день также ожидается дождливым. Температура воздуха составит +14….+16.