Праздник молодежи испортит погода: ожидаются град, ливни и сильный ветер

Скорость ветра будет достигать 22 м/с. Максимальная температура воздуха составит +14…+19, местами до +25. В воскресенье, 30 июня, день пройдет при переменной облачности. Вероятны кратковременные дожди, местами пройдут грозы. Температура воздуха в этот день составит +18…+23.