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Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Водитель рассказал о проблемах тюменских маршруток.

Берут всех! Тюменские маршрутчики выходят на линию с похмелья

14 августа 2024, 11:33
Фото: 1MI
Водитель рассказал о проблемах тюменских маршруток.

Тюменских маршрутчиков пускают на линию с похмелья

Тюменский водитель Евгений Шмонин рассказал о том, что многие водители их разных областей перевозок иногда подрабатывают маршрутчиками. При том, по словам собеседника, многих официально не трудоустраивают и пускают на рейс с похмелья.

Как рассказал Шмонин, в ТПАТП №1 содержатся преимущественно крупные автобусы. Маршрутками чаще занимаются другие компании и частные предприниматели.

«Многие рассматривают маршрутки, как подработку. Там с тобой даже трудовой договор не заключают. Но надо понимать, что состояние маршруток оставляет делать лучшего, там осмотра особого нет. Я последний раз подрабатывал — просто для галочки прошел медика, чтоб была бумажка. Но давление мне никто не измерял, технику никто не смотрел. Даже с похмелья водитель может выйти на линию — пускают свободно», — рассказал водитель.

Отметим, что факту работы нелегальных маршрутчиков устанавливались и правоохранителями. В прошлом году был задержан 56-летний мигранта, который работал водителем маршрутки, несмотря на поддельные водительские права и то, что срок его законного пребывания на территории РФ уже закончился.

Юрист Павел Шадрин говорит о том, что заявление Шмонина требует организации рейдов с участием представителей трудовой инспекции.

«Это ведь вопрос безопасности населения. Правоохранители регулярно проводят рейды, вот еще один повод. К тому же перевозчики в Тюмени ни раз были уличены в нарушении условий работы», — говорит юрист.

Отметим, что в Тюмени ранее выписывали штрафы перевозчикам за нарушения условия контракта.

Взрывы, кумовство и взятки. По каким «законам» работают водители тюменских автобусов?
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Ранее «Наш город» сообщал о том, по каким «правилам» работают водители городских автобусов в ТПАТП №1 Тюмени.

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