Берут всех! Тюменские маршрутчики выходят на линию с похмелья

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Как рассказал Шмонин, в ТПАТП №1 содержатся преимущественно крупные автобусы. Маршрутками чаще занимаются другие компании и частные предприниматели.
«Многие рассматривают маршрутки, как подработку. Там с тобой даже трудовой договор не заключают. Но надо понимать, что состояние маршруток оставляет делать лучшего, там осмотра особого нет. Я последний раз подрабатывал — просто для галочки прошел медика, чтоб была бумажка. Но давление мне никто не измерял, технику никто не смотрел. Даже с похмелья водитель может выйти на линию — пускают свободно», — рассказал водитель.
Отметим, что факту работы нелегальных маршрутчиков устанавливались и правоохранителями. В прошлом году был задержан 56-летний мигранта, который работал водителем маршрутки, несмотря на поддельные водительские права и то, что срок его законного пребывания на территории РФ уже закончился.
Юрист Павел Шадрин говорит о том, что заявление Шмонина требует организации рейдов с участием представителей трудовой инспекции.
«Это ведь вопрос безопасности населения. Правоохранители регулярно проводят рейды, вот еще один повод. К тому же перевозчики в Тюмени ни раз были уличены в нарушении условий работы», — говорит юрист.
Отметим, что в Тюмени ранее выписывали штрафы перевозчикам за нарушения условия контракта.
Ранее «Наш город» сообщал о том, по каким «правилам» работают водители городских автобусов в ТПАТП №1 Тюмени.