Берут всех! Тюменские маршрутчики выходят на линию с похмелья

Отметим, что факту работы нелегальных маршрутчиков устанавливались и правоохранителями. В прошлом году был задержан 56-летний мигранта, который работал водителем маршрутки, несмотря на поддельные водительские права и то, что срок его законного пребывания на территории РФ уже закончился.