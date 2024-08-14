Во дворе дома в Тюмени автомобиль убил своего хозяина

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Несчастный случай произошел во время ремонта «Тойоты». 21-летний парень проводил работы в копоте автомобиля. Внезапно машина начала движение.
Молодой человек попытался остановить «Тойоту» руками, но был зажат между своей машиной и другим автомобилем.
В результате ДТП, пострадавший скончался. Обстоятельства аварии предстоит выяснять инспекторам. Ранее «Наш город» сообщал, что в жестком ДТП на улице Льва Толстого в Тюмени пострадал водитель.