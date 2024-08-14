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Updated Сегодня, 09:18

Во дворе дома в Тюмени автомобиль убил своего хозяина

Во дворе дома в Тюмени автомобиль убил своего хозяина

14 августа 2024, 09:16
Фото: ГИБДД Тюменской области
На улице Сперанского в Тюмени автомобиль убил своего хозяина. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Сюжет
ДТП

Несчастный случай произошел во время ремонта «Тойоты». 21-летний парень проводил работы в копоте автомобиля. Внезапно машина начала движение.

Молодой человек попытался остановить «Тойоту» руками, но был зажат между своей машиной и другим автомобилем.

Видео: ГИБДД Тюменской области
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В результате ДТП, пострадавший скончался. Обстоятельства аварии предстоит выяснять инспекторам. Ранее «Наш город» сообщал, что в жестком ДТП на улице Льва Толстого в Тюмени пострадал водитель.

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