nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

В жестком ДТП на улице Льва Толстого в Тюмени пострадал водитель

В жестком ДТП на улице Льва Толстого в Тюмени пострадал водитель

12 августа 2024, 13:24
Фото: 1MI
Сегодня на улице Льва Толстого в Тюмени случилось дорожно-транспортное происшествие. Выяснилось, что в районе дома №50 столкнулись две легковушки.
Сюжет
ДТП

По информации пресс-службы Госавтоинспекции региона, сегодня, 12 августа, на улице Льва Толстого произошло столкновение двух легковых автомобилей.

— Столкновение 2 легковых машин. Предварительной причиной столкновения названо нарушение очередности проезда, — прокомментировала «Нашему городу» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения регионального ведомства Анжела Борисова.

По имеющейся информации, пострадал один из водителей, у него зафиксирован ушиб. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

Двое детей на скутере пострадали в ДТП в Тюменской районе
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что двое детей на скутере пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Тюменской районе.

Читайте также:
Тюменские грибники заметили обилие мухоморовСпрос на посуточную аренду пет-френдли квартир в Тюменской области вырос в разыЖитель Тюменской области выиграл в лотерею более 33 миллионов рублей
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени
Подпишитесь
До Москвы не дотянули: в Тюменской области пересчитали качественные дороги
Сегодня, 06:02
Платят меньше, чем ожидают: тюменским больницам не хватает медперсонала
Сегодня, 05:05
Возвращайте «Теленяню?» Где смотреть мультики, если детский Youtube не работает?
Сегодня, 10:34
Искупаться, вкусно поесть и погулять! Где можно отдохнуть летом в Тюмени?
Сегодня, 05:47
Спрос на посуточную аренду пет-френдли квартир в Тюменской области вырос в разы
Сегодня, 12:20
Под минометным огнем на СВО погиб 28-летний тюменец
Сегодня, 10:55