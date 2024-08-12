В жестком ДТП на улице Льва Толстого в Тюмени пострадал водитель

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
По информации пресс-службы Госавтоинспекции региона, сегодня, 12 августа, на улице Льва Толстого произошло столкновение двух легковых автомобилей.
— Столкновение 2 легковых машин. Предварительной причиной столкновения названо нарушение очередности проезда, — прокомментировала «Нашему городу» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения регионального ведомства Анжела Борисова.
По имеющейся информации, пострадал один из водителей, у него зафиксирован ушиб. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее «Наш город» писал о том, что двое детей на скутере пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Тюменской районе.