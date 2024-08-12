Тюменские грибники заметили обилие мухоморов

Как известно, мухоморы относятся к ядовитым грибам, которые вызывают удушье, обморочное состояние, сильные расстройства желудка. Изредка отмечаются смертельные случаи отравления. Однако стоить понимать, что эти грибы еще используют для изготовления некоторых мазей и кремов. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.