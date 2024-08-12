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Тюменские грибники заметили обилие мухоморов

Тюменские грибники заметили обилие мухоморов

12 августа 2024, 12:45
Фото: 1MI
В тюменских лесах наблюдается обилие мухоморов — одного из самых ядовитых и несъедобных грибов. Они растут в районе Московского, Червишевского и Ирбитского трактов.

Богатый урожай мухоморов был замечен в районе Московского, Червишевского и Ирбитского трактов, рассказали тюменцы изданию URA.RU.

— В этом году небывалый урожай мухоморов. Причем, многие грибы сильно выше обычных — в длину достигают 25-30 сантиметров. Найти их можно на Московском тракте, Червишевском, — поделились местные жители.

Как известно, мухоморы относятся к ядовитым грибам, которые вызывают удушье, обморочное состояние, сильные расстройства желудка. Изредка отмечаются смертельные случаи отравления. Однако стоить понимать, что эти грибы еще используют для изготовления некоторых мазей и кремов. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

Где искать «нечервивые»? Тюменские грибники раскрыли лучшие места для «тихой охоты»
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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменские грибники раскрыли лучшие места для «тихой охоты». Где находятся эти локации и в каких местах искать нечервивые грибы?

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