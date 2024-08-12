Тюменские грибники заметили обилие мухоморов

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Богатый урожай мухоморов был замечен в районе Московского, Червишевского и Ирбитского трактов, рассказали тюменцы изданию URA.RU.
— В этом году небывалый урожай мухоморов. Причем, многие грибы сильно выше обычных — в длину достигают 25-30 сантиметров. Найти их можно на Московском тракте, Червишевском, — поделились местные жители.
Как известно, мухоморы относятся к ядовитым грибам, которые вызывают удушье, обморочное состояние, сильные расстройства желудка. Изредка отмечаются смертельные случаи отравления. Однако стоить понимать, что эти грибы еще используют для изготовления некоторых мазей и кремов. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменские грибники раскрыли лучшие места для «тихой охоты». Где находятся эти локации и в каких местах искать нечервивые грибы?