Спрос на посуточную аренду пет-френдли квартир в Тюменской области вырос в разы

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Согласно данным пресс-службы сервиса, спрос на посуточную аренду pet-friendly квартир (помещений с доступной средой для домашних животных и их владельцев) в Тюменской области вырос на 29 процентов, а загородных объектов — на 2 процента за месяц. Тюменцы все чаще интересуются этим сегментом.
Положительная динамика, касаемо выбора загородного pet-friendly жилья, наблюдается в нескольких регионах России, в том числе, и в Тюменской области.
Вообще, средняя стоимость посуточной аренды pet-friendly квартиры в нашей стране в июле этого года составила 2, 8 тысяч рублей. В Тюменской области такая квартира будет стоить 2,5 тысячи рублей.
Добавим, что, согласно опросу ВЦИОМ, 66% россиян имеют домашних животных, многие предпочитают брать своих питомцев в поездки, а не оставлять скучать дома.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени продают самых дорогих кошек в мире. Среди них священная кошка за почти 9 миллионов, пара котов по миллиону каждый, а также представитель редкой породы за полтора миллиона.