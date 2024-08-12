Спрос на посуточную аренду пет-френдли квартир в Тюменской области вырос в разы

По информации интернет-сервиса для размещения объявлений Авито, в июле 2024 года снять квартиру при путешествии с питомцем в Тюменской области можно было примерно за 2,5 тысяч рублей в сутки. При этом загородный дом обошелся бы в 7 тысяч рублей.