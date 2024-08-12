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Спрос на посуточную аренду пет-френдли квартир в Тюменской области вырос в разы

Спрос на посуточную аренду пет-френдли квартир в Тюменской области вырос в разы

12 августа 2024, 12:20
Фото: Изображение Midjourney
По информации интернет-сервиса для размещения объявлений Авито, в июле 2024 года снять квартиру при путешествии с питомцем в Тюменской области можно было примерно за 2,5 тысяч рублей в сутки. При этом загородный дом обошелся бы в 7 тысяч рублей.

Согласно данным пресс-службы сервиса, спрос на посуточную аренду pet-friendly квартир (помещений с доступной средой для домашних животных и их владельцев) в Тюменской области вырос на 29 процентов, а загородных объектов — на 2 процента за месяц. Тюменцы все чаще интересуются этим сегментом.

Положительная динамика, касаемо выбора загородного pet-friendly жилья, наблюдается в нескольких регионах России, в том числе, и в Тюменской области.

Вообще, средняя стоимость посуточной аренды pet-friendly квартиры в нашей стране в июле этого года составила 2, 8 тысяч рублей. В Тюменской области такая квартира будет стоить 2,5 тысячи рублей.

Добавим, что, согласно опросу ВЦИОМ, 66% россиян имеют домашних животных, многие предпочитают брать своих питомцев в поездки, а не оставлять скучать дома.

Питомцы на миллион. В Тюмени продают самых дорогих кошек в мире
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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени продают самых дорогих кошек в мире. Среди них священная кошка за почти 9 миллионов, пара котов по миллиону каждый, а также представитель редкой породы за полтора миллиона.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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