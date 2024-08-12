Житель Тюменской области выиграл в лотерею более 33 миллионов рублей

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
По информации канала «Столото», неизвестный, зарегистрировавшийся как житель Тюменской области, выиграл в лотерею 33,6 миллиона рублей. Уточняется, что он купил билет на десять тиражей, потратив всего лишь 500 рублей.
— В «Спортлото» «5 из 36» забрали неприлично большой суперприз. 33 646 052 рублей выиграл участник из Тюменской области. Он купил билет на десять тиражей, потратив 500 рублей. Ждем счастливчика в Лотерейном центре! — прокомментировали в пресс-службе.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы, выигравшие миллиард рублей в лотерее, не досчитались 150 миллионов рублей.