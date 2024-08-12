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Житель Тюменской области выиграл в лотерею более 33 миллионов рублей

Житель Тюменской области выиграл в лотерею более 33 миллионов рублей

12 августа 2024, 11:44
Фото: Изображение Midjourney
Житель Тюменской области выиграл в лотерею 33,6 миллиона рублей. Об этом рассказали в Telegram-канале «Столото».

По информации канала «Столото», неизвестный, зарегистрировавшийся как житель Тюменской области, выиграл в лотерею 33,6 миллиона рублей. Уточняется, что он купил билет на десять тиражей, потратив всего лишь 500 рублей.

— В «Спортлото» «5 из 36» забрали неприлично большой суперприз. 33 646 052 рублей выиграл участник из Тюменской области. Он купил билет на десять тиражей, потратив 500 рублей. Ждем счастливчика в Лотерейном центре! — прокомментировали в пресс-службе.
Тюменцы, выигравшие миллиард рублей в лотерее, не досчитались 150 миллионов
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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы, выигравшие миллиард рублей в лотерее, не досчитались 150 миллионов рублей.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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