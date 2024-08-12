Исполнил воинский долг. 56-летний боец из Тобольска погиб на СВО

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В паблике «Типичный Тобольск» появилась информация о гибели 56-летнего тюменца Евгения Котрикова. Отважный мужчина выполнял поставленные боевые задачи и отстаивал интересы государства.
Известно, что участник спецоперации трагически погиб 25 июля 2024 года на фронте в ходе одного из боев.
— Нина, очень жаль. Терпения и сил вашей семье, — написала ВКонтакте знакомая семьи Елена Баженова.
— Терпения и сил пережить это горе. Жене вечная память, — выразила соболезнования другая тюменка.
Прощание с бойцом СВО Евгением Котриковым состоится в среду, 14 августа, в Тобольске в траурном зале. Отпевание и похороны пройдут на Алемасовском кладбище. Поминальный обед — в кафе «Арарат».
Ранее «Наш город» писал о том, что ще один 18-летний тюменец погиб в зоне специальной военной операции. Станислав Коверец отважно выполнял поставленные боевые задачи.