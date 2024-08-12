nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

56-летний боец из Тобольска погиб на СВО

Исполнил воинский долг. 56-летний боец из Тобольска погиб на СВО

12 августа 2024, 10:41
Фото: 1MI

56-летний боец из Тобольска погиб на СВО

В Тюменской области попрощаются с участником специальной военной операции. 56-летний Евгений Котриков погиб на фронте в ходе украинского конфликта.

В паблике «Типичный Тобольск» появилась информация о гибели 56-летнего тюменца Евгения Котрикова. Отважный мужчина выполнял поставленные боевые задачи и отстаивал интересы государства.

Погибший Евгений КотриковПогибший Евгений Котриков
Погибший Евгений Котриков
Фото: Типичный Тобольск

Известно, что участник спецоперации трагически погиб 25 июля 2024 года на фронте в ходе одного из боев.

— Нина, очень жаль. Терпения и сил вашей семье, — написала ВКонтакте знакомая семьи Елена Баженова.
— Терпения и сил пережить это горе. Жене вечная память, — выразила соболезнования другая тюменка.

Прощание с бойцом СВО Евгением Котриковым состоится в среду, 14 августа, в Тобольске в траурном зале. Отпевание и похороны пройдут на Алемасовском кладбище. Поминальный обед — в кафе «Арарат».

«Потом достали из-под руин здания»: на СВО погиб 50-летний «бешеный пес» из Тюмени
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что ще один 18-летний тюменец погиб в зоне специальной военной операции. Станислав Коверец отважно выполнял поставленные боевые задачи.

Читайте также:
Дети в Тюмени катались в мусорном бакеДвое детей на скутере пострадали в ДТП в Тюменской районеОгромный логистический центр Ozon строят под Тюменью
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
Подпишитесь
Искупаться, вкусно поесть и погулять! Где можно отдохнуть летом в Тюмени?
Сегодня, 05:47
Платят меньше, чем ожидают: тюменским больницам не хватает медперсонала
Сегодня, 05:05
Дадут задний ход? Блокировка YouTube повысила интерес тюменцев к обходу запрета
9 августа, 08:42
До Москвы не дотянули: в Тюменской области пересчитали качественные дороги
Сегодня, 06:02
Ситуация критическая! Уровень воды в обмелевшей Туре пугает тюменцев
9 августа, 07:52
Помощник гранатометчика из Тюменской области погиб в зоне СВО
9 августа, 07:59