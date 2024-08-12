В Тюмени на несколько дней изменятся маршруты общественного транспорта

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
По информации администрации Тюмени, некоторые автобусы изменят схему движения из-за перекрытия дороги в районе перекрестка улиц Республики и Воровского с 16 по 19 августа.
Уточняется, что на данном участке будут выполняться работы по капитальному ремонту тепловой сети.
— В связи с выполнением работ по капитальному ремонту тепловой сети на автомобильной дороге по улице Республики общественный транспорт будет следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановками по маршрутам объезда, — указано в сообщении мэрии.
В администрации пояснили, что ознакомиться с актуальным расписанием общественного транспорта можно в приложении «Тюменский транспорт» и на сайте Тюменьгортранс.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени до конца лета перекроют улицу Пермякова. Данная мера связана с необходимостью проведения ремонтных работ на тепловых сетях.