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В Тюмени на несколько дней изменятся маршруты общественного транспорта

В Тюмени на несколько дней изменятся маршруты общественного транспорта

12 августа 2024, 10:58
Фото: 1MI
В Тюмени некоторые автобусы на четыре дня изменят схему движения. Причина — перекрытие дороги в районе перекрестка улиц Республики и Воровского.

По информации администрации Тюмени, некоторые автобусы изменят схему движения из-за перекрытия дороги в районе перекрестка улиц Республики и Воровского с 16 по 19 августа.

Уточняется, что на данном участке будут выполняться работы по капитальному ремонту тепловой сети.

— В связи с выполнением работ по капитальному ремонту тепловой сети на автомобильной дороге по улице Республики общественный транспорт будет следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановками по маршрутам объезда, — указано в сообщении мэрии.

В администрации пояснили, что ознакомиться с актуальным расписанием общественного транспорта можно в приложении «Тюменский транспорт» и на сайте Тюменьгортранс.

Будут пробки: в Тюмени до конца лета перекроют улицу Пермякова
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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени до конца лета перекроют улицу Пермякова. Данная мера связана с необходимостью проведения ремонтных работ на тепловых сетях.

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