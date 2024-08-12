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Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Из Тюмени запускают прямые рейсы до Китая

Из Тюмени запускают прямые рейсы до Китая — когда?

12 августа 2024, 11:11
Фото: Изображение Midjourney

Из Тюмени запускают прямые рейсы до Китая

В ближайшее время из Тюмени запустят прямые рейсы в провинцию на юге Китая — остров Хайнань. Об этом изданию URA.RU рассказала управляющая местным туристическим агентством.

Прямые рейсы на остров Хайнань будут запущены уже этой осенью, проинформировало издание URA.RU со ссылкой на управляющую турагентством Светлану Завьялову. Воздушные судна будут вылетать из аэропорта «Рощино».

Турагент добавила, что тюменские туристы уже начали бронировать доступные туры.

— Из Тюмени осенью начнут летать прямые рейсы на Хайнань, — рассказала Светлана Завьялова.

Кроме китайской провинции тюменцы смогут добраться до Камбоджи — рейсы будут летать из Екатеринбурга через Казахстан.

Тюменцы смогут летать в Сочи ежедневно — когда?
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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени авиаперевозчик «Аэрофлот» увеличивает количество рейсов в Сочи — город-курорт на побережье Черного моря. На перелет тюменцам потребуется примерно 4 часа 5 минут.

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