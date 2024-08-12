Из Тюмени запускают прямые рейсы до Китая — когда?

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Прямые рейсы на остров Хайнань будут запущены уже этой осенью, проинформировало издание URA.RU со ссылкой на управляющую турагентством Светлану Завьялову. Воздушные судна будут вылетать из аэропорта «Рощино».
Турагент добавила, что тюменские туристы уже начали бронировать доступные туры.
— Из Тюмени осенью начнут летать прямые рейсы на Хайнань, — рассказала Светлана Завьялова.
Кроме китайской провинции тюменцы смогут добраться до Камбоджи — рейсы будут летать из Екатеринбурга через Казахстан.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени авиаперевозчик «Аэрофлот» увеличивает количество рейсов в Сочи — город-курорт на побережье Черного моря. На перелет тюменцам потребуется примерно 4 часа 5 минут.