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Published Сегодня, 11:08

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Updated Сегодня, 11:13

Тюменцы, выигравшие миллиард рублей в лотерее, не досчитались 150 миллионов

Тюменцы, выигравшие миллиард рублей в лотерее, не досчитались 150 миллионов

31 июля 2024, 11:08
Фото: 1MI
Тюменская семья, выигравшая в лотерею один миллиард рублей, получила только 850 миллионов. Остальные 150 им уже не светят.

Информацию о выигрыше передает портал «РБК Тюмень». Миллиардерами должна была стать семья из Тюмени, однако, вместо этого, в выигрыше она не досчиталась 150 миллионов рублей. Причина — в налогах.

Эти 150 миллионов взыскали как налог за выигрыш. Однако, семейная пара не унывает и считает, что им полученных 850 миллионов хватит на исполнение своих желаний — открытие логопедического центра и на поездку в путешествие.

Кладовщик из Тюмени выиграл в моментальную лотерею два миллиона рублей
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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Лотерейный клуб#Лотерея
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