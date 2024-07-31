Тюменцы, выигравшие миллиард рублей в лотерее, не досчитались 150 миллионов

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Информацию о выигрыше передает портал «РБК Тюмень». Миллиардерами должна была стать семья из Тюмени, однако, вместо этого, в выигрыше она не досчиталась 150 миллионов рублей. Причина — в налогах.
Эти 150 миллионов взыскали как налог за выигрыш. Однако, семейная пара не унывает и считает, что им полученных 850 миллионов хватит на исполнение своих желаний — открытие логопедического центра и на поездку в путешествие.