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Житель Тюменской области лишился кончика носа после встречи с братом

Житель Тюменской области лишился кончика носа после встречи с братом

15 августа 2024, 05:31
Фото: 1MI
Инцидент произошел в Казанском районе в деревне Грачи. В отделение полиции обратился 59-летний местный житель с жалобой на побои.

Как выяснилось, до этого мужчина распивал алкогольные напитки в компании своего 53-летнего брата (ранее судимого). В ходе застолья между родственниками произошел конфликт и драка, в результате которой старший брат получил дар ножом в область лица и остался без кончика носа.

По данному факту ОМВД России по Казанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В настоящее время подозреваемый задержан и находится под подпиской о невыезде. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 2 лет.

Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюменской области, осужденный за экстремизм в начале 2023 года, вышел на свободу. Тюменец внесен в список террористов и экстремистов.

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