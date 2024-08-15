Житель Тюменской области лишился кончика носа после встречи с братом

Как выяснилось, до этого мужчина распивал алкогольные напитки в компании своего 53-летнего брата (ранее судимого). В ходе застолья между родственниками произошел конфликт и драка, в результате которой старший брат получил дар ножом в область лица и остался без кончика носа.