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Тюменцы рассекретили грибные места

«Грибной бум»: тюменцы рассекретили урожайные места

24 августа 2024, 11:00
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

Тюменцы рассекретили грибные места

В тюменских лесах продолжается «грибной бум». Жители региона выносят ведрами и корзинами дикоросы — грузди, боровики, рыжики, волнушки и красноголовики. Причем сбор ведется не только в лесных массивах за городом, но и в черте города.
«Парк Гагарина. За час прогулки собрали груздей, красноголовиков и белых», — хвастается Юлия Х.
Парк ГагаринаПарк Гагарина
Парк Гагарина
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области
«Сегодняшний улов, Салаирский тракт. Мы счастливы», — публикует фото улова Лилия Т.
Салаирский трактСалаирский тракт
Салаирский тракт
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

Правда, грибники отмечают, что в этом году встречается много червивых грибов — как груздей, так и рыжиков, боровиков.

«Грибов — тьма, но и по червивости тоже не очень. Процентов 40 из 100», — отмечают грибники.
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области
«У нас полно рыжиков в Ялуторовске, но они все червивые — собираем сырые грузди. Они нормальные», — сетуют любители тихой охоты.
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

И добавляют, что сейчас пошел второй слой и белых, и груздей — червивость должна сократиться на 50%. Отметим, за сбором грибов тюменцы могут смело отправляться в леса в районе Салатирского, Ирбитского, Червишевского, Старотобольского, Велижанского трактов, а район деревень Кулаково, Криводаново, Леваши, Комарова.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы обнаружили в лесу редкий гриб Гиднеллум Пека. Дикорос устрашающего вида нашли в лесу в районе Железного Перебора.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Грибники#Грибы
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