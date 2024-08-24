«Грибной бум»: тюменцы рассекретили урожайные места

И добавляют, что сейчас пошел второй слой и белых, и груздей — червивость должна сократиться на 50%. Отметим, за сбором грибов тюменцы могут смело отправляться в леса в районе Салатирского, Ирбитского, Червишевского, Старотобольского, Велижанского трактов, а район деревень Кулаково, Криводаново, Леваши, Комарова.