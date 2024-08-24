«Грибной бум»: тюменцы рассекретили урожайные места

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
«Парк Гагарина. За час прогулки собрали груздей, красноголовиков и белых», — хвастается Юлия Х.
«Сегодняшний улов, Салаирский тракт. Мы счастливы», — публикует фото улова Лилия Т.
Правда, грибники отмечают, что в этом году встречается много червивых грибов — как груздей, так и рыжиков, боровиков.
«Грибов — тьма, но и по червивости тоже не очень. Процентов 40 из 100», — отмечают грибники.
«У нас полно рыжиков в Ялуторовске, но они все червивые — собираем сырые грузди. Они нормальные», — сетуют любители тихой охоты.
И добавляют, что сейчас пошел второй слой и белых, и груздей — червивость должна сократиться на 50%. Отметим, за сбором грибов тюменцы могут смело отправляться в леса в районе Салатирского, Ирбитского, Червишевского, Старотобольского, Велижанского трактов, а район деревень Кулаково, Криводаново, Леваши, Комарова.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы обнаружили в лесу редкий гриб Гиднеллум Пека. Дикорос устрашающего вида нашли в лесу в районе Железного Перебора.