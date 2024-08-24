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Многокилометровая пробка парализовала движение на трассе Екатеринбург — Тюмень

Многокилометровая пробка парализовала движение на трассе Екатеринбург — Тюмень

24 августа 2024, 08:36
Фото: 1MI
Пробка протяженностью шесть километров образовалась на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень. Причиной затора стали дорожные работы и действующее реверсирсивное движение.
«На автодороге Екатеринбург — Тюмень на 29-м километре ведутся дорожные работы. Движение осуществляется по одной полосе в направлении города Тюмень. В связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ затруднено движение транспорта», — указано в тг-канале трассы.
Фото: Яндекс. Карты

Кроме того, на 23-м километре федеральной трассы произошло дорожно-транспортное происшествие, что только усугубило дорожную обстановку.

Водителей просят соблюдать дистанцию и планировать свой маршрут заранее.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени планируют завершить работы по строительству второй объездной дороги до 2030 года. Дорога протяженность более 20 километров станет дорога станет частью федеральной трассы М-12.

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