Многокилометровая пробка парализовала движение на трассе Екатеринбург — Тюмень

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
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Updated Сегодня, 08:38
«На автодороге Екатеринбург — Тюмень на 29-м километре ведутся дорожные работы. Движение осуществляется по одной полосе в направлении города Тюмень. В связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ затруднено движение транспорта», — указано в тг-канале трассы.
Кроме того, на 23-м километре федеральной трассы произошло дорожно-транспортное происшествие, что только усугубило дорожную обстановку.
Водителей просят соблюдать дистанцию и планировать свой маршрут заранее.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени планируют завершить работы по строительству второй объездной дороги до 2030 года. Дорога протяженность более 20 километров станет дорога станет частью федеральной трассы М-12.