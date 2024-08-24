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Published Сегодня, 09:55

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Updated Сегодня, 11:57

Тюменцы пожаловались губернатору Моору на переполненную школу

«Она не резиновая»: в переполненной тюменской школе дети будут учиться в три смены

24 августа 2024, 09:55
Фото: 1MI

Тюменцы пожаловались губернатору Моору на переполненную школу

Жители тюменского поселка Московский пожаловались губернатору Тюменской области на перегруженную в населенном пункте школу. Тюменцы отметили, что из-за большого количества детей начальным классам придется учиться в три смены.
«Уважаемый Александр Викторович! Почему не выделено финансирование на оснащение школы-сада в поселке Московский. Существующая школа переполнена уже несколько лет. По факту в этом году вводится третья смена — дети будут учиться до 19:00. А ведь, родители с 2017 года выражали свою обеспокоенность! Нас не услышали и не слышат до сих пор! К кому нам ещё обращаться за защитой прав наших детей на качественное образование? К президенту Путину, к главе СК РФ Бастрыкину?» — написали возмущенные жители поселка на странице ВК губернатора.

Также горожане пожаловались на состояние тюменской школы №17, в которой уже давно не проводились ремонтные работы.

«Когда же дойдут руки до школы №17 города Тюмени. Учебное заведение находится в плачевном состоянии. У детей нет даже спортплощадки. Да и ремонта хорошего школа вообще уже не видела давным-давно. В районных центрах и поселках школы в лучшем состоянии, чем наша 17-я в центре Тюмени», — посетовала Елена З.
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Между тем, по заверениям губернатора Моора, в Тюменской области на данный момент прошли проверку и готовы к началу учебного года. На подготовку общеобразовательных учреждений было потрачено из бюджета более 16,7 миллиарда рублей. Капитальный ремонт в этом году был проведен в 39 учебных заведениях, текущий — в 180.

До конца года в областной столице планируют открыть новую школу на 1 101 место в микрорайоне Мелиораторов.

Ранее «Наш Город» писал, что две тюменские гимназии вошли в топ-500 лучших школ России. Рейтинг составило агентство RAEX.

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