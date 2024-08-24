«Она не резиновая»: в переполненной тюменской школе дети будут учиться в три смены

Между тем, по заверениям губернатора Моора, в Тюменской области на данный момент прошли проверку и готовы к началу учебного года. На подготовку общеобразовательных учреждений было потрачено из бюджета более 16,7 миллиарда рублей. Капитальный ремонт в этом году был проведен в 39 учебных заведениях, текущий — в 180.