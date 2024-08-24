60 тысяч за лежание в гробу: тюменцев будут лечить от депрессии гроботерапией

По словам Резикова, похоронная церемония будет проведена по всем традициям, за исключением захоронения в землю. Сначала «умершего» омоют, нанесут специальный макияж, сделают прическу, подберут соответствующий костюм, после чего положат в гроб (его можно будет выбрать).