60 тысяч за лежание в гробу: тюменцев будут лечить от депрессии гроботерапией

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Пока в прейскуранте компании гроботерапии нет. Но при наличии спроса в салоне будут готовы провести погребение живых людей. Стоимость услуги будет начинаться 60 рублей.
По словам Резикова, похоронная церемония будет проведена по всем традициям, за исключением захоронения в землю. Сначала «умершего» омоют, нанесут специальный макияж, сделают прическу, подберут соответствующий костюм, после чего положат в гроб (его можно будет выбрать).
Близкие смогут прийти, чтобы попрощаться с мелахонличным псевдопокойником. Для придания особого колорита церемонии можно будет заказать профессиональную плакальщицу, пишет Аиф-Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году будет запущен в работу кремационный комплекс на кладбище Червишевское-5. Его общая площадь составит 1,5 тысячи квадратных метров.