nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

В Тюмени ритуальщики предлагают избавиться от депрессии с помощью гроботерапии

60 тысяч за лежание в гробу: тюменцев будут лечить от депрессии гроботерапией

24 августа 2024, 08:13
Фото: 1MI

В Тюмени ритуальщики предлагают избавиться от депрессии с помощью гроботерапии

Данную услугу предлагает жителям областной столицы один из городских салонов ритуальных услуг. По словам владельца салона Василия Резикова, гроботерапия способствует обретению душевного спокойствия и помогает вернуть интерес к жизни.

Пока в прейскуранте компании гроботерапии нет. Но при наличии спроса в салоне будут готовы провести погребение живых людей. Стоимость услуги будет начинаться 60 рублей.

По словам Резикова, похоронная церемония будет проведена по всем традициям, за исключением захоронения в землю. Сначала «умершего» омоют, нанесут специальный макияж, сделают прическу, подберут соответствующий костюм, после чего положат в гроб (его можно будет выбрать).

Близкие смогут прийти, чтобы попрощаться с мелахонличным псевдопокойником. Для придания особого колорита церемонии можно будет заказать профессиональную плакальщицу, пишет Аиф-Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году будет запущен в работу кремационный комплекс на кладбище Червишевское-5. Его общая площадь составит 1,5 тысячи квадратных метров.

Читайте также:
Спрос на отдых на Мальдивах увеличился у тюменцев в 1,5 разаОбмотали скотчем, чтобы не сбежал: 35-летний тюменец устроил массовое ДТП. ВИДЕО«Будто строителя замуровали в кольца»: тюменцы раскритиковали новый арт-объект
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Похороны#Услуги#Ритуальные услуги
Подпишитесь
Она вернется? Может ли восстановиться уровень воды в тюменской Туре?
Вчера, 07:23
Смертельная опасность: в Тюмени появились заразные испанские слизни
Вчера, 06:22
Сила копейки. Тест — сможете ли вы вспомнить цены времен СССР?
Вчера, 06:03
Кадровый голод! В Тюмени не хватает эскортниц для масштабных мероприятий
Вчера, 07:40
«Нам за все отдуваться?»: Тюменские курьеры пожаловались на условия работы
Вчера, 08:58
Открываются новые горизонты: тюменский застройщик ЭНКО приобретает ИНСТЕП
Вчера, 05:44