Дорогой «сибирский трюфель» собирают в лесах под Тюменью

Posted 12 сентября, 10:39
Published 12 сентября, 10:39
Modified 12 сентября, 10:41
Updated 12 сентября, 10:41
Черная лисичка, черный рожок или по науке, вороночник рожковидный выглядит не очень привлекательно. У него морщинистая воронкообразная шляпка (черная внутри и серая снаружи), а ножки почти нет. Французы прозвали их «трубы смерти».
Обычно грибники просто проходят мимо, принимая колонии рожков за поганки. Однако профи с удовольствием собирают такие грибы, сушат и наслаждаются тонким вкусом и ароматом, чем-то напоминающим трюфель.
Черные лисички достаточно распространены, они растут по всей европейской части России, в Сибири и на Дальнем Востоке.
Грибы занесены в Красные книги Карелии и Архангельской области.
Ранее «Наш город» публиковал материал о белых грибах.
Раскрыли карту урожайных мест, поделились хорошими рецептами.