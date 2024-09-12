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Posted 12 сентября, 10:39

Published 12 сентября, 10:39

Modified 12 сентября, 10:41

Updated 12 сентября, 10:41

Дорогой «сибирский трюфель» собирают в лесах под Тюменью

Дорогой «сибирский трюфель» собирают в лесах под Тюменью

12 сентября 2024, 10:39
Фото: Изображение Midjourney
Тюменка обнаружила «грибы высокой кухни»: черные лисички, которые считаются большим деликатесом. Цена за 35 граммов начинается на маркетплейсах от 1550 рублей. В Европе их покупают от 200 евро за килограмм.

Черная лисичка, черный рожок или по науке, вороночник рожковидный выглядит не очень привлекательно. У него морщинистая воронкообразная шляпка (черная внутри и серая снаружи), а ножки почти нет. Французы прозвали их «трубы смерти».

Обычно грибники просто проходят мимо, принимая колонии рожков за поганки. Однако профи с удовольствием собирают такие грибы, сушат и наслаждаются тонким вкусом и ароматом, чем-то напоминающим трюфель.

Черные лисички достаточно распространены, они растут по всей европейской части России, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Грибы занесены в Красные книги Карелии и Архангельской области.

Фото: Елена Бызова, vk.com.
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Ранее «Наш город» публиковал материал о белых грибах.

Раскрыли карту урожайных мест, поделились хорошими рецептами.

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#Надежда Зеленина#Грибы#Маркетплейс#Черные лисички#Деликатес#Торговля грибами#Сбор грибов
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