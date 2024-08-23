Разорение бюджета: тюменских родителей шокировали цены на форму для юнармейцев

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Дело в том, что на маркетплейсах такую форму не продают. А поставщики, которые ее отшивают, принимают заказы только от нескольких сотен позиций. Что касается стоимости, то траты на обмундирование для юнармейцев существенно превышает стандарт. Ведь помимо одежды следует покупать значки, берет, берцы.
Между тем, в региональном отделении «Юнармия» пояснили, что наличие формы не является обязательным условием для обучения в юнармейских классах.
«Форма — это дорогостоящая вещь. Именно поэтому требования, чтобы все юнармейцы имели форму, нет. Это касается и отрядов в школах. Наличие или отсутствие формы никак не влияет на участие ребенка в движении», — пояснила URA.RU руководитель регионального штаба Анастасия Попова.
И добавила, что в тюменское отделение родители школьников не обращались с просьбой организовать массовую закупку формы у поставщиков. Но если такая инициатива поступит, ее рассмотрят на заседании штаба.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских школах в новом учебном году будут введены два новых предмета и один курс. Ребятам с 1 сентября начнут преподавать основы безопасности и защиты родины, труд и «Семьеведение».