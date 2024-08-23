Разорение бюджета: тюменских родителей шокировали цены на форму для юнармейцев

Дело в том, что на маркетплейсах такую форму не продают. А поставщики, которые ее отшивают, принимают заказы только от нескольких сотен позиций. Что касается стоимости, то траты на обмундирование для юнармейцев существенно превышает стандарт. Ведь помимо одежды следует покупать значки, берет, берцы.