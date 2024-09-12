Здесь делать нечего? Молодые тюменцы рассказали, почему переезжают в Санкт-Петербург

Нельзя не сказать о внешнем облике города. И здесь Тюмень сильно проигрывает Санкт-Петербургу. В местных двориках чаще всего установлены лишь детские площадки, а подросткам и ребятам чуть старше остается гулять на той же набережной и улице Дзержинского. У многих от одних и тех же видов уже «устали глаза». А Питер этот уставший взгляд радует чем-то симпатичным почти в каждом переулке и уголке.