Здесь делать нечего? Молодые тюменцы рассказали, почему переезжают в Санкт-Петербург

Posted 12 сентября, 08:27
Published 12 сентября, 08:27
Modified 12 сентября, 08:29
Updated 12 сентября, 08:29
В Санкт-Петербурге удивительно часто можно встретить молодых людей, которые раньше жили в Тюмени. «Нашему городу» они рассказали, почему решились на переезд и не жалеют о том, что покинули первый город Сибири.
Так, чаще всего переезжающие говорят о том, что Питер привлек их карьерными перспективами и шансом проявить свою творческую сторону.
«В Тюмени нужно годами ждать, когда хорошее место работы освободит человек, занимающий должность уже десяток лет. Молодых компаний там мало. А тут мест для реализации хватает. Да и, если вы пишете музыку, рисуете или иначе творчески проявляетесь, то в Питере выше шанс, что о вас узнают и вы сможете монетизировать хобби», — рассказал бывший тюменец Олег Алимов.
В Тюмени единственным местом для реализации молодежи нынешним петербуржцам видится «Контора пароходства», но ее считают недостаточно масштабной для того, чтобы все желающие могли реализовать свой творческий потенциал. В Петербурге же намного проще попасть в «творческую тусовку» и найти единомышленников. Во всяком случае, такого мнения придерживаются переехавшие.
Также некоторые убеждены, что работая не в нефтяной сфере, получать хороший доход в Тюмени значительно сложнее, чем в Санкт-Петербурге.
«В Тюмени получать 100 тысяч рублей для молодого специалиста — задача на грани невозможного. А тут место можно найти, причем выбор сфер куда шире „нефтянки“ и госкомпаний. Да и трудоустроиться тут проще — люди как-то более творчески относятся к найму молодежи», — рассказала Полина Куликова.
Также молодежь особенно ценит питерские заведения, которых только на одной улице может быть с десяток. Причем речь не только о барах, но и просто о красивых местах, где собираются представители и ценители разных культур и интересов.
«Тут в одном углу рокеры обсуждают что-то, в другом — молодые поэты. Контраст и разнообразие. Да и можно больше года каждый день ходить в какое-то новое заведение и еще запас останется. Понимаете, здесь интересно жить. В Тюмени же жизнь молодежи заканчивается на улице Дзержинского и на Набережной», — поделился мнением Павел Журавлев.
Также переехавшие ребята опровергают слухи о том, что в Питере много наркоманов. А некоторые вовсе отмечают, что в Тюмени встречали их чаще, чем в северной столице.
«Мне кажется, что из-за того, что молодежи некуда деть энергию, они направляют ее в деструктивное русло. В Питере все иначе. Я за год раза два видел пацанов „под чем-то“. В Тюмени же такое встречается в разы чаще. Да и кругозор молодежи здесь куда шире, чем у многих ребят из Тюмени», — считает Олег Алимов.
Однако представители молодежи также отмечают, что видят, как Тюмень развивается в молодежных направлениях, и верят, что через десяток лет ситуация кардинально изменится. Но ждать так долго они не хотят, а потому и решились на переезд.
Нельзя не сказать о внешнем облике города. И здесь Тюмень сильно проигрывает Санкт-Петербургу. В местных двориках чаще всего установлены лишь детские площадки, а подросткам и ребятам чуть старше остается гулять на той же набережной и улице Дзержинского. У многих от одних и тех же видов уже «устали глаза». А Питер этот уставший взгляд радует чем-то симпатичным почти в каждом переулке и уголке.
«Можно бесконечно говорить о красоте Петербурга. Если убрать из Тюмени красивый кусок центра, то что остается? Человейники и асфальт. Зелени мало, красивой архитектуры тоже уже не остается. В Тюмени ты не будешь засматриваться на дома, улочки и дворы. А в Питере получаешь от этого наслаждение и вдохновляешься. Здесь хочется жить, а не существовать», — говорит Полина Куликова.
Однако вопреки обилию претензий, выдвинутых Тюмени, ребята все же не отрицают, что могут когда-нибудь сюда вернуться, так как не скучать по родному городу у них не получается. Но пока больше плюсов они находят в Санкт-Петербурге и отмечают, что многие их друзья и знакомые тоже планируют переезд в скором времени.