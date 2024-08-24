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Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

В Тюменской области вырос в 2,4 раза спрос на зарубежные путешествия

Спрос на отдых на Мальдивах увеличился у тюменцев в 1,5 раза

24 августа 2024, 07:35
Фото: nashgorod.ru

В Тюменской области вырос в 2,4 раза спрос на зарубежные путешествия

По данным аналитика сервиса «Слетать.ру», наибольший интерес у жителей региона вызывает отдых в Тайланде — спрос на поездки в азиатскую страну вырос в 4 раза.
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Туризм

На втором месте по популярности Египет (рост спроса в 2,9 раза), на третьем Объединенные Арабские Эмираты (рост в 2,3 раза). Также тюменцы стали чаще бронировать туры в Турцию (в 2,2 раза), в Абхазию (в 1,6 раза), на Мальдивы (в 1,5 раза).

Кроме того, появились бронирования в Перу, Японию. Уровень спроса на туры на Сейшелы, в Тунис и Беларусь находится на том же уровне, что и год назад, пишет РБК Тюмень.

Что касается стоимости путевок, то за последний год она увеличилась на 10-15%. К примеру, за семидневный тур в Турцию придется заплатить около 80 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что из Тюмени начнут летать самолеты в Дубай. Полетная программа будет запущена в октябре 2024 года.

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