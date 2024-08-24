Спрос на отдых на Мальдивах увеличился у тюменцев в 1,5 раза

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
На втором месте по популярности Египет (рост спроса в 2,9 раза), на третьем Объединенные Арабские Эмираты (рост в 2,3 раза). Также тюменцы стали чаще бронировать туры в Турцию (в 2,2 раза), в Абхазию (в 1,6 раза), на Мальдивы (в 1,5 раза).
Кроме того, появились бронирования в Перу, Японию. Уровень спроса на туры на Сейшелы, в Тунис и Беларусь находится на том же уровне, что и год назад, пишет РБК Тюмень.
Что касается стоимости путевок, то за последний год она увеличилась на 10-15%. К примеру, за семидневный тур в Турцию придется заплатить около 80 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что из Тюмени начнут летать самолеты в Дубай. Полетная программа будет запущена в октябре 2024 года.